Москву встревожил выпуск в США учебника о войне с Россией

Российское посольство встревожило появление в Сети американского учебника о войне с нашей страной. В диппредставительстве считают, что Вашингтон готовится к прямому конфликту с Москвой.

Как рассказал пресс-секретарь посольства России в США Николай Лахонин, в появившемся ранее в Сети американском учебнике предлагаются конкретные меры по тому, как армия должна действовать против отечественных вооруженных сил. "Подобного рода свидетельства подготовки американских военных к прямому конфликту с Россией представляются крайне тревожными, особенно в нынешней и без того непростой ситуации в сфере европейской безопасности", – цитирует его РИА Новости.

Лахонин также подчеркнул, что военная брошюра явно противоречит текущей дипломатической ситуации между странами. В частности, состоявшаяся ранее встреча главы МИДа Сергея Лаврова и госсекретаря США Рекса Тиллерсона носила "конструктивный характер". "Нам нужно прагматичное взаимодействие по ключевым вызовам безопасности двух наших стран, а не тиражирование страшилок", – заключил представитель российского посольства.

Ранее в Сети появилось учебное пособие под названием "Российская война нового поколения", подготовленное для Пентагона одним из исследовательских центров. На 68 страницах пособия представлено описание военной стратегии Москвы, указаны сильные и слабые места отечественной армии, а также тактико-технические характеристики вооружения.