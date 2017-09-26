Москву встревожил выпуск в США учебника о войне с Россией
Как рассказал пресс-секретарь посольства России в США Николай Лахонин, в появившемся ранее в Сети американском учебнике предлагаются конкретные меры по тому, как армия должна действовать против отечественных вооруженных сил. "Подобного рода свидетельства подготовки американских военных к прямому конфликту с Россией представляются крайне тревожными, особенно в нынешней и без того непростой ситуации в сфере европейской безопасности", – цитирует его РИА Новости.
Лахонин также подчеркнул, что военная брошюра явно противоречит текущей дипломатической ситуации между странами. В частности, состоявшаяся ранее встреча главы МИДа Сергея Лаврова и госсекретаря США Рекса Тиллерсона носила "конструктивный характер". "Нам нужно прагматичное взаимодействие по ключевым вызовам безопасности двух наших стран, а не тиражирование страшилок", – заключил представитель российского посольства.
Ранее в Сети появилось учебное пособие под названием "Российская война нового поколения", подготовленное для Пентагона одним из исследовательских центров. На 68 страницах пособия представлено описание военной стратегии Москвы, указаны сильные и слабые места отечественной армии, а также тактико-технические характеристики вооружения.
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