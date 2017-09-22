США выдвинули громкое обвинение против России

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон обвинил Россию в нарушении договора о ликвидации ракет. Кроме того, он заявил, что Москва отрицательно влияет на режим неиспользования оружия массового поражения в мире.

"К сожалению, в последние годы Россия часто действовала таким образом, что это ослабляло глобальные нормы и подрывало усилия по привлечению к ответственности государств", – сказал Тиллерсон с трибуны Совета Безопасности ООН.

По мнению госсекретаря, Россия нарушила собственные обязательства по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, пишет газета "Известия". Кроме того, Тиллерсон считает, что Москва не соблюдает гарантии безопасности, данные после холодной войны, и пытается ослабить независимость Международного агентства по атомной энергии в плане раскрытия тайных ядерных программ, передает "Интерфакс".

"Мы призываем Россию изучить, как она может лучше поддержать усилия по нераспространению", – заявил госсекретарь. По словам Тиллерсона, если Москва хочет вновь заслужить доверие в разрешении конфликта вокруг Северной Кореи, то она должна показать свою готовность соблюдать обязательства по ядерной безопасности и контролю над вооружениями, сообщает РИА Новости.

Постпред России при ООН Василий Небензя прокомментировал заявление Тиллерсона. Дипломат признался, что слова американского коллеги его весьма удивили. "Это, конечно, для нас новое слово", – добавил он.