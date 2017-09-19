Выборы-2017 Новости Украины Страсти вокруг президента Трампа

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Политика

Лавров оставил Киев без шанса на провокацию

Сергей Лавров. Фото: GLOBAL LOOK press/flickr.com/photos/ mfarussia
Глава МИД России Сергей Лавров не собирается посещать заседание совета министров иностранных дел Организации черноморского экономического сотрудничества, которое пройдет в Киеве. Он не хочет допустить политизации мероприятия.
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Заседание пройдет в ноябре этого года, точная дата пока не определена, но уже известно, что российского министра на встрече не будет. "Туда отправят кого-нибудь другого, чтобы не было антироссийского консенсуса", – пояснил высокопоставленный собеседник газеты "Известия" в российских дипломатических кругах. Наши чиновники опасаются политизации Украиной мероприятия, которое организовывалось и задумывалось как чисто экономическое.

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"Делегация нашего Федерального собрания активно участвует в Парламентской ассамблее черноморского экономического сотрудничества. И там, как, наверное, и в организации в целом, четко ощущается стремление Украины максимально политизировать деятельность ОЧЭС и привнести туда все проблемы, которые у нее есть в отношениях с Россией", – сказал председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев. Он отметил, что политизация заседания сразу сведет на нет всю эффективность встречи. По словам сенатора, ОЧЭС создана не для выяснения отношений, а для поиска точек соприкосновения.

Организация работает таким образом, что каждые полгода сменяет формального лидера. Украина председательствует с июля по декабрь 2017 года. До этого руководство было у Турции, а ранее – у России. Отметим, что во время нашего руководства на совете министров не присутствовал украинский министр иностранных дел Павел Климкин.

ОЧЭС создавалась в 1999 году с целью реализации совместных проектов в области экономики, энергетики и социальной сферы. В организации состоят 12 стран: Россия, Украина, Азербайджан, Албания, Армения, Болгария, Греция, Грузия, Молдавия, Румыния, Сербия и Турция. 

Автор: Михаил Войцеховский19 сентября 2017, 08:29
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