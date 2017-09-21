Раскрыта причина безграмотности Трампа

Президент США Дональд Трамп дважды упомянул несуществующее государство "Намбия" во время встречи с главами африканских стран на полях сессии Генассамблеи ООН. Впрочем, незнанием географии среди американских лидеров может "похвастаться" не только нынешний глава Белого дома, считает американист Михаил Таратута.

По словам эксперта, география – не самая сильная сторона не только президентов Соединенных Штатов, но и американского общества в целом. "Хуже всех из глав государства в этом смысле был Буш-младший (Бывший президент США Джордж Буш-младший. – Прим.Ред.)", – уверен политолог.

По словам аналитика, экс-глава Белого дома путал не только страны, но и целые континенты. "Самый географически неподкованный", – дал нелестную характеристику Бушу-младшему Таратута. Трамп, отметил эксперт, тоже знатоком Африки не явяяется.

Напомним, президент США произнес название несуществующего государства "Намбия" во время встречи с африканскими лидерами, похвалив систему здравоохранения этой страны. "В Гвинее и Нигерии вы сражались с ужасающей вспышкой вируса Эбола. Система здравоохранения Намбии становится все более самодостаточной", – сказал глава Белого дома.





В самой администрации президента Соединенных Штатов эту досадную ошибку заметили. Позже на официальном сайте Трампа "Намбия" была заменена на Намибию – реально существующее государство, которое расположено на южном побережье африканского континента.

Стоит отметить, что президент США и раньше допускал нелепые ошибки в названиях стран. Так, в июне на встрече с главой Украины Петром Порошенко Трамп употребил в названии страны определенный артикль The, что является ошибкой. По мнению бывшего американского посла в России Майкла Макфола, таким образом миллиардер "оскорбил украинский народ".

