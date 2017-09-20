Актер Морган Фримен "взорвал" Россию русофобским роликом

"Морган Фримен умер. По крайней мере, для меня". Примерно в таком духе реагируют большинство пользователей соцсетей из России на русофобский видеоролик с участием голливудского актера. Серьезные эксперты считают, что "Глас Божий", как называют звезду кино фанаты по одной из ролей, просто выплеснул копившуюся с ноября прошлого года обиду.

Режиссер Роб Райнер и актер Морган Фримен, представившие проект под названием "Комитет по расследованию против России", посоветовали российским актерам быть вне политики. Сами же призвали к войне.

"Жертва эмоциональной экзальтации", – такого эпитета удостоилась звезда Голливуда от пресс-секретаря президента России. Дмитрий Песков заверил журналистов, что в Кремле не воспринимают всерьез видеоролик Моргана Фримена.

"Многие творческие люди легко становятся жертвами эмоциональной перегрузки, не обладая реальной информацией о реальном положении вещей. Они становятся жертвами такой эмоциональной экзальтации, продолжением такого маккартизма, я бы сказал. Со временем это проходит", - прокомментировал Песков ролик с призывами к американцам вооружаться против России.

Актер выплеснул обиду за поражение его фаворитов на президентских выборах прошлого года, уверен эксперт дискуссионного клуба "Валдай" Антон Беспалов. "Нет больше Полей Робсонов, настало время Морганов Фрименов. Вся та дичь, которую старик несет на видео, – концентрированное выражение взглядов обиженной в ноябре прошлого года обамо-клинтоновской элиты. Причем верит ли она во все это – большой вопрос. У меня на него ответа нет", – написал эксперт в соцсети Facebook.

Речь Фримена – вовсе не призыв к войне с Россией или с "диктатором Путиным", подчеркнул публицист Виктор Мараховский. По его мнению, речь идет о гражданской войне в США. "Смысл и мякотка всего воззвания – "Давайте заставим нынешнего нашего президента Дональда Трампа, которого мы даже не поминаем по имени в ролике, выполнить наши требования. Пусть он… признается, что выборы, на которых он победил, были сфальсифицированы, и призовет использовать все силы, чтобы эти выборы были признаны незаконными. И что сам он – никакой не президент, в конце-то концов", – отметил Мараховский в статье для РИА Новости.

Российские фанаты актера выступлением Фримена, мягко говоря, разочарованы. Хотя некоторые признались, что ожидали от него подобного.

Я знал, Что Именно Морган Фримен, объявит войну всему миру — 110-18+ГОР и Уаалет (@what_day_is_ich) 20 сентября 2017 г.

Морган Фримен явно переборщил с данной агиткой. Сначала утверждает о нападении, а в конце просит расследовать.А надо наоборот по результатам https://t.co/hRkU8u3sao — OlegusMDH (@OlegusMDH) 20 сентября 2017 г.

Некоторые пользователи высказались весьма радикально.

Морган Фримен умер.

По крайней мере для меня. — Капитан Очевидность (@justice_dnr) 20 сентября 2017 г.

Другие вспомнили, что Фримен – далеко не первый голливудский актер, занявший русофобскую позицию.

Сначала Моби потерял мою любовь, благодаря своим нападкам на Россию, а теперь и Морган Фримен. — despereaux (@suamortes) 20 сентября 2017 г.



