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Кремль расстроил планы наивного Трампа

Дональд Трамп. Фото: GLOBAL LOOK press/Dominique A. Pineiro
Президент США Дональд Трамп задумал реформировать ООН. Россия в этих планах участвовать не намерена.
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Представители Москвы не будут присутствовать на организованной президентом США встрече, посвященной реформе всемирной организации. Высокопоставленные источники в российских дипломатических кругах сообщили "Известиям" позицию Москвы – здесь считают, что мероприятие не имеет отношения к программе Генеральной Ассамблеи  ООН и, мало того, не санкционировано самой организацией.

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Дональд Джон Трамп

Дональд Джон Трамп президент США

Несмотря на то, что план Трампа не лишен здравых предложений, тем не менее некоторые его пункты весьма спорные. Это мнение главы комитета Совета Федерации по международным делам Константина Косачева.

Заместитель министра иностранных дел Геннадий Гатилов на полях Генассамблеи ООН назвал заседание по реформе инициативой отдельного государства. "Это неформальная, неофициальная встреча, и она была организована для группы государств, которые поддерживают документ, подготовленный США", – сказал российский дипломат.

"Мы выступаем за реформу, но считаем, что она должна быть всеобъемлющей".

Американский президент, в свою очередь, считает, что ООН мешает бюрократия. Кроме того, сразу после вступления в должность, он сетовал на то, что США приходится слишком много платит в казну международных организаций.Расходы Вашингтона на ООН и ее программы приближаются к 10 миллиардам долларов в год.

На днях представитель США при всемирной организации Никки Хейли и его помощник по национальной безопасности Герберт Макмастер сообщили о том, что глава государства выдвинул идею о кардинальной реформе ООН.  Эту инициативу Трампа уже поддержали 128 государств.

Фото: wikipedia.org

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя выразил сомнение, что Москва поддержит предложения США. По его словам, повысить эффективность ООН можно только путем межправительственных переговоров. А предлагаемый американцами документ – это декларация стран, которые придерживаются схожих взглядов по этому вопросу, но это не есть инструкции Генеральному секретарю, как перестроить организацию.

Декларация Трампа содержит десять пунктов. Мировые лидеры, которые согласятся подписать документ, будут приглашены на встречу с президентом США для обсуждения деталей реформы ООН.

12 сентября 2017 года в Нью-Йорке открылась 72– я сессия Генеральной Ассамблеи ООН.  Ее участники обсуждают примерно 180 вопросов, среди них - обеспечение мира и безопасности, борьба с терроризмом, защита прав человека и окружающей среды, вопросы социального и экономического развития.Российскую делегацию на ассамблее возглавляет министр иностранных дел Сергей Лавров.

Автор: Александр Комаров18 сентября 2017, 21:09

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