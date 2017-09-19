Петербург станет столицей парламентаризма

На очередной ассамблее Межпарламентского союза ожидается беспрецедентное число делегаций, в том числе более 80 председателей парламентов. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин на заседании оргкомитета по подготовке и проведению ассамблеи.

В октябре этого года Санкт-Петербург превратится в столицу парламентаризма, отметил председатель Думы. "То количество делегаций, которые приедут в Санкт-Петербург, представляя свои страны, беспрецедентно. Для нас это почетно и, конечно, ответственно. Надеюсь, все те шаги, которые мы планировали сделать по подготовке этого огромного парламентского формата, мы сможем пройти", - сказал Вячеслав Володин.

Он выразил уверенность в том, что депутаты Госдумы будут работать рядом с членами Совета Федерации плечом к плечу, также на ассамблее пройдет множество двусторонних встреч. В Петербург съедутся более 80 глав парламентов стран мира и около 40 их заместителей. В связи с этим Володин отметил, что большая нагрузка ложится на город и на спецслужбы, которые должны будут обеспечить комфортное и безопасное проведение ассамблеи, сообщает ТАСС.

Выступая на заседании оргкомитета по подготовке и проведению ассамблеи председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поручила обеспечить свободный въезд в Россию всех делегатов; у них не должно быть никаких визовых проблем. "Это принципиальная позиция нашего государства, и здесь недопустимо возникновения каких-либо эксцессов", – сказала она и подчеркнула, что никакие санкции и ограничения не должны быть применены к участникам ассамблеи.

Матвиенко также сообщила участникам оргкомитета, что парламент Туркмении принял решение о вступлении в Межпарламентский союз. Заявка страны может быть удовлетворена на предстоящей ассамблее МПС.

В свою очередь, вице-спикер Госдумы Петр Толстой рассказал, что в дни ассамблеи российские парламентарии планируют провести встречу с представителями ПАСЕ и обсудить форматы работы России в этой организации. Как известно, российская делегация в ПАСЕ в апреле 2014 года была лишена основных полномочий из-за событий на Украине и воссоединения Крыма с Россией. В июне 2017 года Москва приостановила выплату своего взноса в Совет Европы в связи с неучастием в работе ПАСЕ. Одновременно Москва предлагает внести в регламент ассамблеи положения о том, что никто не имеет права лишать полномочий депутатов, кроме их избирателей.

137-я ассамблея МПС пройдет в Санкт-Петербурге с 14 по 18 октября 2017 года. Межпарламентский союз основан в 1889 году, это старейшая и одна из наиболее авторитетных и влиятельных международных парламентских организаций, неформальное парламентское измерение ООН. В союз входят 170 стран, 11 межпарламентских объединений являются ассоциированными членами. Российскую делегацию на представительной встрече в Петербурге возглавят Вячеслав Володин и Валентина Матвиенко.

Напомним, что в своей речи на открытии осенней сессии Госдумы ее спикер назвал развитие межпарламентских связей приоритетным направлением работы нижней палаты парламента. Вячеслав Володин отметил, что контакты с зарубежными коллегами необходимо наполнять конкретным содержанием.