Меркель и Макрон толкают Порошенко на самоубийство

Совместное заявление лидеров Германии и Франции Ангелы Меркель и Эммануэля Макрона о необходимости прекращения огня в Донбассе и снятии транспортной и экономической блокады региона вряд ли обрадовало президента Украины Петра Порошенко. Об этом заявил политолог Армен Гаспарян.

По его словам, Порошенко совсем не спешит выполнять первый пункт минских соглашений, который подразумевает полное прекращение огня в Донбассе. "Это автоматически означает отвод самой радикальной националистической части от линии соприкосновения в другие области Украины", – цитирует эксперта издание "ПолитНавигатор".

Это, в свою очередь, приведет к тому, что радикалы, ранее занятые организацией блокады, появятся в Киеве, и вряд ли они будут рады "предательством" Порошенко. "Он это прекрасно понимает, и поэтому не хочет этим заниматься", – добавил аналитик.

Действительно, толпы агрессивных, радикально настроенных националистов, пылающих ненавистью к Порошенко, не обещают главе украинского государства ничего хорошего. Его противостояние с радикалами может привести к новому майдану, итогом которого вполне вероятно станет или физическое устранение украинского лидера, или потеря им власти и рычагов управления страной. Это, скорее всего, будет означать его смерть как политического лидера.



При этом Гаспарян подчеркнул, что канцлер Германии и президент Франции просто не могли не поставить вопрос о снятии блокады, потому как она входит в вопиющее противоречие с минскими соглашениями. "Европа, конечно, будет их давить по этому вопросу", – уверен он. Вопрос только в том, добавляет политолог, насколько сильно европейские лидеры готовы давить на Порошенко. "И какова будет позиция остальной украинской элиты, когда ее поставят перед фактом", – резюмировал аналитик.





Напомним, 24 июля состоялся первый за три месяца телефонный разговор лидеров стран "нормандской четверки" – России, Германии, Франции и Украины. Стороны по телефону обсудили урегулирование ситуации в Донбассе. Главы государств условились о встрече своих представителей, которая намечена на вторую половину августа

Очередную встречу в "нормандском формате" во вторник, 25 июля, прокомментировал пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков. Он констатировал, что ситуация с выполнением минских договоренностей "продолжает буксовать". "Пробуксовка вызвана... бездействием Киева", – подчеркнул он.

Блокада Донбасса началась в конце января этого года, когда группы радикалов остановили движение грузовых поездов с углем из региона. Свои действия они объяснили борьбой с контрабандой, подчеркнув, что торговые операции с самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками в условиях войны недопустимы.