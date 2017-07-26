Меркель и Макрон толкают Порошенко на самоубийство
По его словам, Порошенко совсем не спешит выполнять первый пункт минских соглашений, который подразумевает полное прекращение огня в Донбассе. "Это автоматически означает отвод самой радикальной националистической части от линии соприкосновения в другие области Украины", – цитирует эксперта издание "ПолитНавигатор".
Это, в свою очередь, приведет к тому, что радикалы, ранее занятые организацией блокады, появятся в Киеве, и вряд ли они будут рады "предательством" Порошенко. "Он это прекрасно понимает, и поэтому не хочет этим заниматься", – добавил аналитик.
Действительно, толпы агрессивных, радикально настроенных националистов, пылающих ненавистью к Порошенко, не обещают главе украинского государства ничего хорошего. Его противостояние с радикалами может привести к новому майдану, итогом которого вполне вероятно станет или физическое устранение украинского лидера, или потеря им власти и рычагов управления страной. Это, скорее всего, будет означать его смерть как политического лидера.
При этом Гаспарян подчеркнул, что канцлер Германии и президент Франции просто не могли не поставить вопрос о снятии блокады, потому как она входит в вопиющее противоречие с минскими соглашениями. "Европа, конечно, будет их давить по этому вопросу", – уверен он. Вопрос только в том, добавляет политолог, насколько сильно европейские лидеры готовы давить на Порошенко. "И какова будет позиция остальной украинской элиты, когда ее поставят перед фактом", – резюмировал аналитик.
Напомним, 24 июля состоялся первый за три месяца телефонный разговор лидеров стран "нормандской четверки" – России, Германии, Франции и Украины. Стороны по телефону обсудили урегулирование ситуации в Донбассе. Главы государств условились о встрече своих представителей, которая намечена на вторую половину августа
Очередную встречу в "нормандском формате" во вторник, 25 июля, прокомментировал пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков. Он констатировал, что ситуация с выполнением минских договоренностей "продолжает буксовать". "Пробуксовка вызвана... бездействием Киева", – подчеркнул он.
Блокада Донбасса началась в конце января этого года, когда группы радикалов остановили движение грузовых поездов с углем из региона. Свои действия они объяснили борьбой с контрабандой, подчеркнув, что торговые операции с самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками в условиях войны недопустимы.
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