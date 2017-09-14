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Политика

Путин до смерти напугал Киев

Владимир Путин. Фото: kremlin.ru
Предложение Владимира Путина ввести миротворцев в Донбасс вызвало панику у властей в Киеве. Такой шаг выводит из тупика минский процесс, чего администрации Порошенко никак бы не хотелось, подчеркивают политологи.
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Инициатива российского президента – весьма неприятная новость для украинских радикалов. Если такое решение поддержат и американцы - что весьма вероятно, то ситуация в Донбассе выйдет на новый уровень, неугодный Порошенко с компанией, убежден директор Киевского центра политических исследований Михаил Погребинский.

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"Есть инициатива Путина насчет миротворцев, которая корректируется после разговора с Меркель. Путин и дальше идет навстречу Западу, добиваясь поддержки его инициативы. Это выводит ситуацию в Донбассе на новый уровень, если будет поддержано американцами – а Тиллерсон уже сказал, что ему нравится", – напомнил эксперт в эфире канала TOPINFORM.

Украинская власть нервничает и теряет опору под ногами. Киев ведь раньше сам выступал за ввод миротворческих сил, и заявлял, что Москва, якобы, противится этому. Теперь же оказалось, что Москва согласна. В результате украинская верхушка не знает, как выкрутиться из создавшейся ситуации. Так как политическое урегулирование означает крах не только действующей команды, но и ее конкурентов. И лидер БЮТ Юлия Тимошенко, и мэр Львова Андрей Садовый против Минских соглашений, подчеркнул Погребинский.

Ни Москва, ни Донецк с Луганском не пойдут на вариант полной оккупации региона миротворцами. Однако есть масса других вариантов, которые вполне устроят Путина. Важно, что это выводит из тупика минский процесс, прекращается огонь, разводятся вооруженные силы. Голубые каски будут контролировать ситуацию, и маловероятно, что по ним кто-то осмелится стрелять, сказал политолог.

В результате станут актуальными вопросы изменений в конституции, особого статуса Донбасса и амнистии – то, чего добивается Москва. "Вариант без особого счастья для Донецка и Луганска, поскольку это возвращение под Киев, но тем не менее с гарантиями их автономного статуса. Это сложно, маловероятно, но выводит минский процесс из тупика. Это сильная инициатива", – считает эксперт.

Путин, в своей манере, преподнес сюрприз. Чем все закончится, пока непонятно. Однако если решение о миротворцах будет принято ведущими государствами в ООН, то Украина никак не сможет этому помешать.

Автор: Андрей Евлампиев14 сентября 2017, 12:40

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