Порошенко высмеяли за нелепый пиар с борщом
Фотография между тем получилась метафоричной. Пустой стол, за ним сидит семья, во главе стола вместо хозяина дома сидит украинский президент – и у всех пустые тарелки. Кроме президента. Украинцы, да и пользователи из других стран, активно обсуждают снимок, изначально опубликованный в Facebook советником Порошенко Юрием Бирюковым.
Советник президента указал в своей публикации, что визит Порошенко был спонтанным и неожиданным. Впрочем, – отмечает Юрий Бирюков, – хозяин дома Евгений Межевикин и Петр Порошенко знакомы друг с другом, и на приглашение "заглянуть на новоселье" президент согласился сразу. "Евгений лучше в Украине умеет водить танк. Мы знаем, какой сегодня в Украине праздник – День танкиста. А папа ваш – лучший в Украине танкист. Не только лучший танкист, но и Герой Украины", – отметил Порошенко, обращаясь к семье хозяина дома.
Порошенко напомнил, что в марте 2014 года Евгений Межевикин (позывной "Адам") командовал танковой ротой, а уже сегодня он является заместителем командира 1-й отдельной танковой бригады. "Таким образом лучшие воины и лучшие украинские танкисты становятся высокими военными начальниками", – добавил президент. Тем временем пользователи и очевидцы утверждают, что ни о какой спонтанности речи не идет: район, где находится квартира новосела, был оцеплен, проход был возможен только по пропускам, все было окружено высоким забором.
Да, позже было опубликовано фото, где уже все члены семьи сидят с полными тарелками и мирно обедают. Но общего настроя комментаторов это не изменило. Первая фотография все равно им кажется говорящей.
На официальном сайте президента Украины о визите Порошенко в простую семью танкиста сказано пространно, но главное можно выделить. Настоящим героем Украины сегодня является тот, кто бесстрашно воюет с собственным народом.
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