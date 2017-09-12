Порошенко высмеяли за нелепый пиар с борщом

Президент Украины Петр Порошенко в Одессе навестил ветерана АТО, военнослужащего Вооруженных сил Украины танкиста Евгения Межевикина, где был приглашен к столу – но полной оказалась лишь тарелка президента. Советник Порошенко утверждает, что визит был спонтанным.

Фотография между тем получилась метафоричной. Пустой стол, за ним сидит семья, во главе стола вместо хозяина дома сидит украинский президент – и у всех пустые тарелки. Кроме президента. Украинцы, да и пользователи из других стран, активно обсуждают снимок, изначально опубликованный в Facebook советником Порошенко Юрием Бирюковым.

Советник президента указал в своей публикации, что визит Порошенко был спонтанным и неожиданным. Впрочем, – отмечает Юрий Бирюков, – хозяин дома Евгений Межевикин и Петр Порошенко знакомы друг с другом, и на приглашение "заглянуть на новоселье" президент согласился сразу. "Евгений лучше в Украине умеет водить танк. Мы знаем, какой сегодня в Украине праздник – День танкиста. А папа ваш – лучший в Украине танкист. Не только лучший танкист, но и Герой Украины", – отметил Порошенко, обращаясь к семье хозяина дома.

Порошенко напомнил, что в марте 2014 года Евгений Межевикин (позывной "Адам") командовал танковой ротой, а уже сегодня он является заместителем командира 1-й отдельной танковой бригады. "Таким образом лучшие воины и лучшие украинские танкисты становятся высокими военными начальниками", – добавил президент. Тем временем пользователи и очевидцы утверждают, что ни о какой спонтанности речи не идет: район, где находится квартира новосела, был оцеплен, проход был возможен только по пропускам, все было окружено высоким забором.

Да, позже было опубликовано фото, где уже все члены семьи сидят с полными тарелками и мирно обедают. Но общего настроя комментаторов это не изменило. Первая фотография все равно им кажется говорящей.

На официальном сайте президента Украины о визите Порошенко в простую семью танкиста сказано пространно, но главное можно выделить. Настоящим героем Украины сегодня является тот, кто бесстрашно воюет с собственным народом.