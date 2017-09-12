Тимошенко отвергла награду в пользу слезливого Порошенко

С лидером партии "Батькивщина" Юлией Тимошенко произошел курьезный случай в прямом эфире передачи "Свобода слова" на украинском телевидении. Ей вручили уменьшенную копию статуэтки "Оскар", назвав лучшей актрисой страны.

"Оскара" главе "Батькивщины" вручил заместитель председателя фракции "Блок Петра Порошенко" в Верховной раде Алексей Гончаренко. "Вы так уверенно сказали, что даже не знаете, кто такой Лазаренко, что я в восторге. Это просто "Оскар". Вы лучшая актриса Украины. Я аплодирую Юлии Владимировне", – обратился политик к "оранжевой принцессе".

В свою очередь Тимошенко заявила, что статуэтку следует вручить президенту страны Петру Порошенко. По словам политика, украинский лидер "со слезами на глазах" обещал закончить "антитеррористическую операцию" в Донбассе в течение двух недель, а также утверждал, что все ее участники получат миллионные выплаты и медицинскую страховку. В это же время фабрика Порошенко в Липецкой области продолжала работать и платила миллионы долларов в российский бюджет, отметила Тимошенко.

Лидер "Батькивщины" добавила, что в случае встречи с главой государства обязательно вручит ему статуэтку. "Оскар" я с собой прихвачу. От Вашего имени этот "Оскар" ему передам. Ему будет приятно", – ответила она Гончаренко.





Тимошенко позиционирует себя как политика, оппозиционного президенту. В воскресенье, 10 сентября, она побывала на польско-украинской границе во Львовской области, где встретила прорвавшего оцепление силовиков Михаила Саакашвили. За это "оранжевая принцесса" вместе с бывшим главой Одесской области угодила в списки скандально известного украинского сайта "Миротворец".

