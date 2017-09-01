Россия дала жесткий ответ на истеричные выпады США

Российское посольство в США надеется на нормализацию двусторонних отношений даже после закрытия консульства в Сан-Франциско. Об этом дипломаты сказали в сообщении, размещеном на сайте посольства Москвы в Вашингтоне.

"Рассматриваем предпринятый администрацией США шаг как недружественный, – говорится в заявлении. – К сожалению, это очередной виток спирали дипломатических выпадов друг против друга. Он ведет к дальнейшему ухудшению российско-американских отношений. Создает проблемы для простых людей. Вредит экономическому сотрудничеству наших стран. И в целом не отвечает общим интересам России и США".

Из текста прямо следует, что российская сторона не склонна к истерикам и не будет скатываться до такого формата взаимных отношений с американскими коллегами. Конфронтация России тоже в российско-американских отношениях не нужна.

Напомним, 31 августа стало известно, что США потребовали от России закрыть генеральное консульство в Сан-Франциско. Кроме того должны прекратить работу два российских дипломатических объекта в Вашингтоне и Нью-Йорке – это торговые представительства. Речь о высылке российских дипломатических работников из США при этом не идет. Решение должно быть исполнено до 2 сентября.

Сообщается, что такое решение принял лично Дональд Трамп в ответ на сокращение присутствия американского дипломатического присутствия в России – фактически на требование российской стороны уравнять дипломатический вес американских и российских дипломатов в США и России соответственно.

К слову, в подтверждение истерики американской стороны Министерство иностранных дел России поздно вечером 1 сентября сообщило, что спецслужбы США намерены 2 сентября провести обыск в генеральном консульстве России в Сан-Франциско, в том числе в квартирах сотрудников диппредставительства. Мария Захарова указала, что это вопиющее нарушение.