Жириновский дал неожиданный совет Трампу

Глава ЛДПР Владимир Жириновский считает, что президенту США нужно подумать о создании новой спецслужбы. По словам лидера либерал-демократов, такая мера позволит главе Белого дома справиться с оказываемым на него давлением со стороны части политической элиты.

"Ему (Трампу. – Прим.Ред.) просто не дают работать. Он хотел улучшить отношения с Россией, но вся его деятельность блокируется", – заявил Жириновский. По его словам, распоряжения Трампа повсеместно саботируются, допускаются утечки в прессу, а также выдвигаются различные абсурдные обвинения.

В такой ситуации, полагает глава ЛДПР, американскому лидеру необходимо задуматься о создании новой спецслужбы, которая помогла бы ему определить нелояльных среди собственного окружения. "По примеру Ивана Грозного, у которого были опричники, личная гвардия", – добавил политик.

Напомним, ранее известный своей антипатией к Трампу телеканал CNN опубликовал результаты социологического исследования об одобрении американцами деятельности главы Белого дома. По данным аналитиков, рейтинг Трампа в настоящий момент снизился до самого низкого уровня с момента его инаугурации в январе этого года.





Так, работу 45-го президента США одобрили всего лишь 38% опрошенных. Тех, кто недоволен американским лидером гораздо больше – 56%.

Эксперты CNN утверждают, что причина столь низкого уровня одобрения в том, что Трамп не желает общаться с прессой. На телеканале посетовали, что с момента вступления в должность более полугода назад американский лидер провел всего лишь одну пресс-конференцию. За тот же период его предшественник Барак Обама успел побеседовать с журналистами девять раз, отмечают на телеканале, который сам Трамп как-то назвал "агентством фейковых новостей".

