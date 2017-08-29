Меркель высмеяли за обещание снять санкции

Пользователи соцсетей обрушились на канцлера Германии Ангелу Меркель. Это произошло после того, как политик озвучила условия для отмены антироссийских санкций.

Социальные сети в считанные часы наполнились насмешливыми и язвительными комментариями. "Все в ваших руках: реализуйте минские соглашения и снимайте санкции! Или вы опять говорите об одном, а думаете о другом!" – написал один из комментаторов.

Некоторые, в свою очередь, завили, что не видят смысла в словах немецкого канцлера, поскольку она говорит одно и то же на протяжении многих месяцев. Другие пользователи Сети отметили, что позиция Берлина по антироссийским санкциям напоминает кота, который умудрился залезть на высокое дерево, но не может слезть обратно, поэтому сидит на ветке и истошно кричит.

Напомним, канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила на ежегодной пресс-конференции во вторник, 29 августа, что снятие санкционных ограничений пошло бы на пользу как России, так и Германии. Однако для этого Москва должна выполнить ряд условий.





Главное из них, сказала политик, является восстановление суверенитета Украины над Донбассом. "Санкции будут тогда сняты, когда будут устранены причины: экономические санкции были введены из-за ситуации на востоке Украины, в регионах Донецка и Луганска, где Киев не имеет суверенитета над собственной территорией", – заявила глава германского правительства.

Первым шагом на этом пути, по ее мнению, может стать соблюдение перемирие на линии соприкосновения вооруженных сил Украины и ополченцев. Канцлер добавила, что выполнение Минских договоренностей в итоге приведет к снятию санкций с России.

