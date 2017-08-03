Трамп нашел виновного в фиаско с Россией

Президент США Дональд Трамп назвал виновника ухудшения отношений с Россией. Глава Белого дома заявил, что к этому привели действия американского Конгресса.

По его словам, отношения между двумя странами находятся на опасно низком уровне. "Можете благодарить конгресс, тех же людей, которые даже не могут дать нам медстрахование", – написал политик на своей странице в Twitter.

Напомним, 2 августа Трамп одобрил закон об ужесточении санкций в отношении России. В нормативно-правовом акте содержатся положения, которые фактически ограничивают полномочия американского лидера. Отныне ему запрещено снимать ограничения с Москвы без разрешения со стороны парламента Соединенных Штатов – Конгресса.

Our relationship with Russia is at an all-time & very dangerous low. You can thank Congress, the same people that can't even give us HCare! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 3 августа 2017 г.

Также документ содержит ряд экономических мер. Помимо прочего, закон предусматривает ограничение инвестиций в газопроводы, а также участие компаний США в совместных энергетических проектах с Россией. Более того, закон прямо прописывает необходимость противодействия реализации проекта газопровода из России в Германию "Северный поток – 2".

До этого за документ подавляющим большинством проголосовал американский Сенат. Одним из наиболее ярых сторонников ужесточения санкций был одиозный сенатор Джон Маккейн. По данным международного агентства Reuters, перед голосование по документу он сказал, что США должны направить "сильное послание" президенту России Владимиру Путину, добавив при этом, что у Вашингтоне не потерпят "нападений на нашу демократию".

В Министерстве иностранных дел России назвали ужесточение санкций шагом по пути уничтожения всяких перспектив на нормализацию двухсторонних отношений. Президент России Владимир Путин заявил, что будет вынужден ответить на американские инициативы. "В какой-то момент придется отвечать, потому что невозможно бесконечно терпеть хамство в отношении нашей страны", – сказал он.