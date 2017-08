Трамп нашел виновного в фиаско с Россией

По его словам, отношения между двумя странами находятся на опасно низком уровне. "Можете благодарить конгресс, тех же людей, которые даже не могут дать нам медстрахование", – написал политик на своей странице в Twitter.

Напомним, 2 августа Трамп одобрил закон об ужесточении санкций в отношении России. В нормативно-правовом акте содержатся положения, которые фактически ограничивают полномочия американского лидера. Отныне ему запрещено снимать ограничения с Москвы без разрешения со стороны парламента Соединенных Штатов – Конгресса.

Our relationship with Russia is at an all-time & very dangerous low. You can thank Congress, the same people that can't even give us HCare!