Евросоюз задвинул Украину на последнее место

Украина не представляет интереса для Евросоюза. Основные направления деятельности ЕС в 2018 году – оборонная политика и борьба с терроризмом.

Другие проблемы, которые предстоит решить Евросоюзу: вопросы миграции, стабилизация ситуации на Балканах и укрепление системы международных отношений, основанных на многосторонних нормах. Украину упомянули лишь в последнем пункте, при перечислении всех существующих мировых конфликтов.



С докладом на эту тему 28 августа выступила верховный представитель организации по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини, передает ТАСС. "Для нас остается важным приоритетом поддержка многонациональных и многосторонних структур. Основанная на них система сегодня находится под ударом с различных сторон, которые я не буду называть, оставляя это вашему воображению. Эта система крайне важна для реализации Парижского соглашения по климату, но также для урегулирования всех кризисов – от КНДР до Украины", — пояснила Могерини, выступая на плановой встрече руководителей дипломатических миссий сообщества.

Напомним, что в начале лета Украина законодательно закрепила вступление в НАТО внешнеполитическим приоритетом страны наряду с "интеграцией Украины в европейское политическое, экономическое, правовое пространство с целью обретения членства в Европейском союзе". К сожалению, Киеву не ответили взаимностью, и надежды на "развитие равноправных взаимовыгодных отношений с другими государствами мира в интересах Украины" начинают таять.