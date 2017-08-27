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Политика

США щелкнули по носу Украину ядерным оружием

Фото: wikipedia.org
Вашингтон, которому Киев старается стать самым верным союзником, поставил крест на очередной украинской мечте. В США заявили, что стремление Украины вернуть себе ядерное оружие нецелесообразно.
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Многие аналитики отмечали, что после государственного переворота на Украине в ее правящих верхах наблюдается некая мозаичность сознания. Киев одновременно стремится громко заявить о своей независимости, одновременно с этим крайне чутко выслушивая любые "пожелания" своих западных партнеров.

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Еще одно проявление подобного взгляда наблюдается в поисках путей для развития страны. Заявляя об Украине как об аграрной сверхдержаве и ставя в достижение едва ли не национального уровня удачный запуск баржи с арбузами внутри страны, Киев не оставляет желаний совершить технологический рывок, и, закрывая очередной завод, стать территорией опережающего развития современных технологий.

Одним из таких желаний стало стремление Украины получить статус ядерной державы, поставить на вооружение атомное оружие и уже с этой позиции вести международные переговоры. Эксперты заранее видели бесперспективность подобного стремления, а без международной поддержки использовать эту идею даже в банальной политической риторике было нельзя. И мир Украину в этом вопросе поддерживать отказался наотрез.

Критика "ядерной мечты" Украины пришла от самых последовательных сторонников нынешнего киевского режима– из США. "Я не думаю, что ядерное оружие было бы чем-то положительным для Украины. Мне бы не хотелось, чтобы Украина снова восстанавливала этот процесс", – цитирует РИА Новости американского специального представителя на Украине Курта Волкера. Это стремление было названо "нецелесообразным", а от дальнейших шагов в этом направлении было рекомендовано воздержаться.

Впрочем, публицист Анатолий Вассерман считает, что своим заявлением США пытаются сыграть несколько тоньше, чем это кажется на первый взгляд. По его мнению, слова Курта Волкера адресованы в первую очередь Москве. "В данном случае американцы пытаются запугать тем, что если мы не будем исполнять американские требования, связанные с Украиной, то они перестанут ее сдерживать – и тогда она теоретически когда-нибудь сможет создать собственное ядерное оружие", – уверен Вассерман.

Однако никаких реальных предпосылок для создания ядерного оружия у Украины не было и нет. Страна не имела такой возможности даже в самое спокойное и экономически благополучное время, а сейчас, когда то и дело оказывается на грани экономического кризиса, не сохранилось даже теоретической возможности сделать что-то подобное. "Поэтому американское заявление – это по сути блеф типа известной фразы из драки "держите меня семеро, а то я за себя не ручаюсь", – подчеркнул публицист.

Тем не менее, в глазах всего мира Украина получила обидный "щелчок по носу" от США, на дружбу и сотрудничество с которыми возлагает огромные надежды. То, каким образом Киев будет объяснять этот демарш "братского" Вашингтона покажет время.

Автор: Геннадий Куприянов27 августа 2017, 16:42

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