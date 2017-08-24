Украинцы в шоке от "парада негров" в центре Киева

Украинцы возмущены участием американских военных в параде в центре Киева, устроенном в честь Дня независимости. По мнению некоторых экспертов, прохождение чернокожих солдатов по Крещатику – признак зависимости страны от США.

Украинский политик, экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник раскритиковал президента страны Петра Порошенко за организацию военного парада ко Дню независимости страны. Его возмутило, что в праздничном мероприятии приняли участие военные НАТО, передает РИА Новости.

"Я не могу себе представить: если бы в тех же США в параде в День независимости участвовали Вооруженные силы Украины или какой-то другой страны. И украинцы понимают, что они чужие на этом празднике, который Порошенко устроил для американцев и европейцев. Это чистейшая показуха!" – заявил политик.

По мнению Олейника, этой выходкой власти Украины подчеркнули, насколько зависимы от США. Обычные граждане также шокированы происходящим.

Многие оставили язвительные комментарии в соцсетях о том, как нелепо смотрятся чернокожие военные на их национальном празднике. Другие подметили, что Украина явно продемонстрировала свою "независимость", пригласив принять парад главу Пентагона.

"Черный запорожец" - это украинский внапутейник мерседецко-бец на пенсильванском угле?! Или американский негр-киборг бананамет-инструктор?! — Вячеслав Иванищев (@UK_NasheDelo) 24 августа 2017 г.

В лучших традициях колониальных стран военный парад в Киеве лично будет смотреть министр обороны США. Кто армию финансирует тот её и танцует — П.П. Кащенко �� (@PPKascenko) 24 августа 2017 г.

Украинская незалежность в одной новости: Глава Пентагона принял военный парад в честь независимости Украины в Киеве pic.twitter.com/n5D8PjUYrq — Муха Хиллари (@MuhaHillary) 24 августа 2017 г.

Полтарак на Хамере объезжает строй. Это какой-то позор. Форма солдат и офицеров - смесь формы США, НАТО. Ничего славянского. Парад иудушек) — Дмитрий Борисенко (@AMDN_NEWS) 24 августа 2017 г.

Напомним, утром на Крещатике состоялся военный парад по случаю 26-й годовщины независимости Украины. К его проведению привлекли 4,5 тысячи украинских военных. В торжественном шествии впервые участвуют солдаты стран – членов НАТО.