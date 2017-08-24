Скандал с Серебренниковым Отмена 1 сентября Эксклюзив "Дом-2" Интервью

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Украинцы в шоке от "парада негров" в центре Киева

Военнослужащие стран НАТО во время парада по случаю 26-й годовщины независимости Украины. Фото: Михаил Маркив/ТАСС
Украинцы возмущены участием американских военных в параде в центре Киева, устроенном в честь Дня независимости. По мнению некоторых экспертов, прохождение чернокожих солдатов по Крещатику – признак зависимости страны от США.
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Украинский политик, экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник раскритиковал президента страны Петра Порошенко за организацию военного парада ко Дню независимости страны. Его возмутило, что в праздничном мероприятии приняли участие военные НАТО, передает РИА Новости.

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"Я не могу себе представить: если бы в тех же США в параде в День независимости участвовали Вооруженные силы Украины или какой-то другой страны. И украинцы понимают, что они чужие на этом празднике, который Порошенко устроил для американцев и европейцев. Это чистейшая показуха!" – заявил политик.

По мнению Олейника, этой выходкой власти Украины подчеркнули, насколько зависимы от США. Обычные граждане также шокированы происходящим.

Многие оставили язвительные комментарии в соцсетях о том, как нелепо смотрятся чернокожие военные на их национальном празднике. Другие подметили, что Украина явно продемонстрировала свою "независимость", пригласив принять парад главу Пентагона. 

Напомним, утром на Крещатике состоялся военный парад по случаю 26-й годовщины независимости Украины. К его проведению привлекли 4,5 тысячи украинских военных. В торжественном шествии впервые участвуют солдаты стран – членов НАТО.

Автор: Рудольф Великолепный24 августа 2017, 13:49

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