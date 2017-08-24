Нетаньяху устроил Путину истерику

Президент России Владимир Путин 23 августа в Сочи встретился с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Присутствовавшие на переговорах журналисты отметили, что последний вел себя крайне эмоционально, не переставая говорить о проблемах своей страны.

Предполагалась, что разговор пойдет о влиянии Ирана на события в Сирии. Однако никто не думал, что этот вопрос весьма заботит израильского премьер-министра, передает газета "Коммерсантъ".

По словам присутствовавшего на переговорах журналиста, Нетаньяху стал эмоционально жаловаться на проблемы еще во время протокольной части встречи. Премьер заявил, что Иран представляет угрозу для Израиля и Ближнего Востока. "Иран находится уже на продвинутой стадии контроля и влияния на Ирак, на Йемен! Он во многом на практике контролирует Ливан!" – обеспокоенно сказал он.

По мнению премьер-министра, эта страна не менее опасна для мира, чем "Исламское государство" (террористическая группировка, запрещена в России. – Прим. ред.). "Мы не можем забыть ни на минуту, что Иран продолжает каждый день грозить уничтожением государству Израиль! Он вооружает террористические организации, поощряет, инициирует террор! Иран развивает ракеты!" – заявил Нетаньяху.

Как отмечает политический обозреватель издания, в таком состоянии израильского премьера он никогда не видел. Можно сказать, что Нетаньяху буквально бился в истерике.

"Разговоры в этих чувствах заняли почти все четыре часа (включая обед). На этом миссия Биньямина Нетаньяху в Сочи была исчерпана. Выговорившись, Биньямин Нетаньяху улетел домой за новыми впечатлениями, с которыми можно было бы вернуться к Владимиру Путину", – говорится в заметке.