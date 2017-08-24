Пугливый Порошенко унизил обыском собственных офицеров

Перед военным парадом с участием подразделений стран НАТО на Крещатике офицеры ВСУ были публично подвергнуты унижениям со стороны охранников Петра Порошенко. Офицеры при этом смущенно улыбались.

24 августа в Киеве на главной улице столицы Украины Крещатике проходил военный парад, посвященный 26 годовщине "незалежности" Украины. офицеры украинской армии при подготовке к параду, во время парада и даже после парада были подвергнуты многочисленным унижениям.

Так. непосредственно перед парадом военнослужащих Вооруженных сил Украины подвергли унизительнейшей процедуре личного досмотра, которую проводили секьюрити Порошенко – процедура попала на видео журналиста ФАН Степана Коцабы. Бодигарды бесцеремонно лезли офицерам в штаны, что-то там заинтересованно щупая. Украинские офицеры при этом застенчиво улыбались, сообщает Коцаба.





"Такого унижения, чтобы нас на площади заставляли стоять с поднятыми руками, а шпаки тыкали нам в гульфик детекторами, не было раньше никогда. Возможно, это связано с прибытием главы Пентагона Джеймса Мэттиса, но это поведение охранников никак не оправдывает. И, заметим, натовских военнослужащих они не обыскивали", – рассказывали потом на условиях анонимности обесчещенные воины.

Під час переговорів з Джеймсом Меттісом ми розглянули питання протидії агресії Росії проти України. Це ключова тема і наш спільний виклик pic.twitter.com/sBGkJqkJdE — Петро Порошенко (@poroshenko) 24 августа 2017 г.

К слову, при организации парадов в обязательном порядке любое оружие осматривается заранее. Более того, вооружение тщательно "демилитаризируется": на парад техника и стрелковое вооружение допускается только и исключительно в небоевом положении, без боеприпасов, узлов и деталей, позволяющих использовать оружие по назначению. Вероятно, охрана искала гранаты и взрывпакеты – но тогда их усилия были направлены не в ту сторону, судя по событиям на Грушевского, случившимся после парада.

Характерно, что в украинском военном параде, посвященном независимости, прошил торжественным маршем победителей солдаты НАТО. По Крещатику печатали шаг воины из США, Канады, Эстонии, Грузии, Латвии, Великобритании, Молдавии и Черногории. Обычные украинцы возмущены происходящим: по их мнению, "парад негров" на Крещатике – символ не независимости, а настоящей оккупации.

Впрочем, как сообщают журналисты с места событий, во время самого парада во время прохождения взвода американских солдат из толпы доносились выкрики "Америка с нами!" и "Слава Америке!". Когда парад закончился, по опустевшему Крещатику еще какое-то время бродили неприкаянные патриоты, завернутые в американские флаги, и на державной мове периодически раздавался их клекот "Слава Украине!" и "Украина превыше всего!" – калька с лозунга немецко-фашисткой армии Третьего Рейха "Deutschland, Deutschland über alles".

