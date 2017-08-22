Ударившие по России США довели Порошенко до экстаза

Во время церемонии открытия нового моста в Харьковской области Петр Порошенко прокомментировал решение США об ограничении выдачи американских виз россиянам. Президент с гордостью напомнил, что украинцы, в свою очередь, получили безвизовый режим с странами Евросоюза, и теперь стране точно нет возврата к СССР и Российском империи.

Те, кто следят за публичными выступлениями Петра Порошенко, успели заметить, что у него (или у авторов его речей) есть несколько любимых приемов, которые он использует практически в каждом выступлении. Так, президент Украины, участвуя в торжественной церемонии открытия какого-либо предприятия с долей иностранного капитала, непременно упоминал, что инвесторы голосуют за будущее вверенной ему страны "гривной, долларом, евро и иеной".

После предоставления гражданам Украины права на безвизовое посещение стран Евросоюза в туристических целях этот рефрен сменился на заявления о том, что Украина окончательно простилась с Советским Союзом и Российской империей. В очередной раз он воспользовался этим приемом во время торжественного открытия моста в Харьковской области. Трансляцию мероприятия вел телеканал "112 Украина".

Поводом для нескрываемой радости украинского лидера стало решение США ограничить выдачу виз гражданам России. "Россиянам закрывают американские визы, а нам открывают безвизовый въезд в Европейский союз. И это уже тот Рубикон, точка невозврата, которая говорит, что мы никогда больше не вернемся в СССР и в Российскую империю", – торжественно объявил Петр Порошенко.

Росіянам закривають американські візи, а у українців відкривається можливість безвізових поїздок до ЄС. Ми пройшли точку неповернення — Петро Порошенко (@poroshenko) 22 августа 2017 г.

По всей видимости, формулировка показалась украинскому лидеру настолько удачной, что он повторил ее, правда в слегка урезанном виде, и на своей официальной странице в Twitter. Также Порошенко заявил, что для Украины все самое трудное уже позади.

Напомним, в посольстве США в России в понедельник, 21 августа, объявили о прекращении с 23 августа выдачи неиммигационных виз в российских регионах. Этот шаг объяснили сокращением числа сотрудников американского дипломатического представительства, о необходимости чего ранее заявили в Москве.

С 1 сентября собеседования будут проходить только в посольстве США в Москве. Собеседования в консульствах во Владивостоке, Екатеринбурге и Санкт-Петербурге отменены. Ограничения не снимут до тех пор, пока режим сокращения штата дипломатической миссии находится в силе. При этом консульские сборы за визы будут действовать на протяжении года.