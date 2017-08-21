Запад бросился спасать обанкротившегося Порошенко

С помощью так называемого "Нового плана Маршалла" для Украины Запад пытается спасти обанкротившийся режим президента страны Петра Порошенко. Об этом заявил политический аналитик Денис Денисов.

По его словам, несмотря на то, что на официальном уровне план выдвинут Литвой, реальная инициатива идет от политической элиты США, которая настроена на продолжение конфронтации с Россией, передает слова эксперта издание "ПолитНавигатор".

Денисов отметил, что если план будет реализован, то Запад будет закачивать в Украину финансовые средства, которые помогут поддерживать на плаву антироссийский политический режим. По словам эксперта, западная помощь позволит Порошенко поддерживать хотя бы минимально приемлемый уровень жизни на Украине для предотвращения массовых акций протеста среди населения. "Для жителей Украины экономические проблемы являются ключевыми. В первую очередь, личностное финансовое положение", – добавил аналитик.

Вместе с тем Денисов отмечает, что Франция и Германия с настороженностью отнесутся к "Новому Плану Маршалла". "Другое дело, насколько это возможно реализовать в рамках Европейского союза", – сказал эксперт.





Напомним, парламент Литвы (Сейм) подготовил план помощи Украине, который предполагает выделение Незалежной ежегодной поддержки минимум в пять миллиардов евро. Как отметил глава минэкономразвития Украины Степан Кубива, литовская инициатива направлена как на финансово-экономическую, так и на политическую интеграцию Незалежной в ЕС.

План Маршалла – американская программа помощи по восстановлению Европы в послевоенный период. Она была предложена в 1947 году тогдашним госсекретарем США Джорджем Маршаллом. План был направлен на восстановление производства в Европе, снятие торговых барьеров между бывшими противниками, восстановление европейской экономики.

При этом одним из главных условий получения помощи для европейских стран было удаление с руководящих постов представителей местных компартий. Таким образом, План Маршалла имел не только экономическую, но также политическую и идеологическую подоплеку.

