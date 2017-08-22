Взволнованные россияне окружили посольство США

С самого утра вторника, 22 августа, у посольства США в Москве на Новинском бульваре появились толпы людей. Дело в том, что сегодня последний день, когда американское диппредставительство будет выдавать визы перед перерывом до начала сентября.

Люди хотят пройти собеседование или получить готовую визу. После проверки документов соискателей пропускают в здание, сообщает РИА Новости.

Все они надеются, что смогут получить визу до перерыва. По словам одного из пришедших к посольству, он собирается через неделю лететь к друзьям во Флориду, уже купил билеты, однако необходимо разрешение на въезд.

Некоторые радуются, что получат визы до окончания их выдачи. Кроме того, люди приходят на Новинский бульвар для уточнения консульской информации на стендах посольства США.

В связи с ограничением РФ числа сотрудников дипмиссии США, выдача неиммиграционных виз приостановлена с 23.08.17 https://t.co/bP8ZLziBVx — Посольство США в РФ (@USEmbRu) 21 августа 2017 г.

Напомним, в понедельник, 21 августа, в американском диппредставительстве объявили, что с 23 августа будет прекращена выдача неиммиграционных виз. Такой шаг объяснили сокращением числа сотрудников американского посольства, о необходимости чего ранее заявили в Москве.

С сентября собеседования будут проходить только в консульстве США в Москве. Собеседования в американских посольствах во Владивостоке, Екатеринбурге и Санкт-Петербурге отменены, пишет "Газета.ру".





Отмечается, что ограничения не снимут до тех пор, пока будет действовать режим сокращения штата дипломатической миссии. Консульские сборы за визы останутся в силе на протяжении года.

Ситуацию прокомментировали в Министерстве иностранных дел России. Глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров заявил, что Москва внимательно изучит принятые Соединенными Штатами меры.

Вместе с тем он подчеркнул, что Россия не собирается "срывать зло" на гражданах США. "То есть если кто-то надеялся, что в данном случае дурной пример будет заразительным, то он просчитался", – сказал Лавров.

