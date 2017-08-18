Размечтавшийся Порошенко ждет миллиарды от Европы

На Украине возлагают большие надежды на новый европейский план помощи стране, сравнивая его со знаменитым планом Маршалла. Правда пока этот документ, предложенный не самой богатой страной Европы, всего лишь проект.

Сейм Литвы подготовил "Новый европейский план для Украины" по примеру плана Маршалла, который предполагает выделение Киеву ежегодной поддержки от Евросоюза минимум в пять миллиардов евро. Как заявил министр экономического развития Украины Степана Кубива, эта инициатива литовского Сейма предусматривает экономическую, политическую и финансовую помощь для Украины в контексте евроинтеграции.

Украинский чиновник отметил, что этот проект активно обсуждается в ключевых международных институтах, чтобы обеспечить формирование так называемой "группы друзей Украины", а также нужной поддержки плана для его воплощения, сообщает "Взгляд".

Примечательно, что предлагает оказывать такую существенную помощь Украине далеко не самая богатая страна Евросоюза. На этой неделе в Вильнюсе жаловались на инициативу президента России Владимира Путина, который предложил перенаправить потоки экспортных грузов из Белоруссии в российские порты на Балтийском море. Сейчас нефтепродукты и техника транспортируется через литовскую Клайпеду.





В конце марта президент страны Петр Порошенко заявил, что по итогам прошедшего на Мальте Конгресса Европейской народной партии была принята резолюция о разработке долгосрочного плана поддержки Украины, так называемого "Плана Маршалла для Украины".

План Маршалла – программа помощи по восстановлению Европы в послевоенный период, предложенная в 1947 году госсекретарем США Джорджем Маршаллом. План был направлен на восстановление производства в Европе, снятие торговых барьеров между бывшими противниками, восстановление европейской экономики. Помощь в рамках плана не получили страны Восточной Европы из-за позиции СССР.