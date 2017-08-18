Размечтавшийся Порошенко ждет миллиарды от Европы
Сейм Литвы подготовил "Новый европейский план для Украины" по примеру плана Маршалла, который предполагает выделение Киеву ежегодной поддержки от Евросоюза минимум в пять миллиардов евро. Как заявил министр экономического развития Украины Степана Кубива, эта инициатива литовского Сейма предусматривает экономическую, политическую и финансовую помощь для Украины в контексте евроинтеграции.
Украинский чиновник отметил, что этот проект активно обсуждается в ключевых международных институтах, чтобы обеспечить формирование так называемой "группы друзей Украины", а также нужной поддержки плана для его воплощения, сообщает "Взгляд".
Примечательно, что предлагает оказывать такую существенную помощь Украине далеко не самая богатая страна Евросоюза. На этой неделе в Вильнюсе жаловались на инициативу президента России Владимира Путина, который предложил перенаправить потоки экспортных грузов из Белоруссии в российские порты на Балтийском море. Сейчас нефтепродукты и техника транспортируется через литовскую Клайпеду.
В конце марта президент страны Петр Порошенко заявил, что по итогам прошедшего на Мальте Конгресса Европейской народной партии была принята резолюция о разработке долгосрочного плана поддержки Украины, так называемого "Плана Маршалла для Украины".
План Маршалла – программа помощи по восстановлению Европы в послевоенный период, предложенная в 1947 году госсекретарем США Джорджем Маршаллом. План был направлен на восстановление производства в Европе, снятие торговых барьеров между бывшими противниками, восстановление европейской экономики. Помощь в рамках плана не получили страны Восточной Европы из-за позиции СССР.
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