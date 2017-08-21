В скандале США с визами не нашли смысла

Решение Вашингтона приостановить выдачу виз россиянам не имеет никакого смысла. Новый виток дипломатической войны, развязанной еще Бараком Обамой, не закроет гражданам России въезд в США.

Происходящее сейчас – ни что иное, как обыкновенная техническая оптимизация работы посольства. В ответ на сокращение числа дипломатов, американцы банально готовятся к тому, что их сотрудников в России станет вдвое меньше, считает директор Евразийского коммуникационного центра Алексей Пилько.

"Думаю, что здесь нет никакой конспирологической теории, им просто нужно адаптироваться к новым условиям работы", – сказал политолог в интервью "Аргументам и фактам". Он напомнил, что между Россией и США сохраняются довольно широкие деловые и культурные контакты.

Простым людям, которые собирались в США, Пилько посоветовал не паниковать. "Даже во времена рейгановских санкций отношения между нами сохранялись, поэтому страхи абсолютно беспочвенны", – успокоил россиян эксперт.

Тем не менее, заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов назвал ограничение работы посольства США в России демаршем и подчеркнул, что ответ России не заставит себя ждать и будет зеркальным. Более сдержанно отреагировал на дипломатический демарш Сергей Лавров. Глава МИДа заявил, что российский ответ не затронет простых американцев.

"Могу сказать только одно – мы не будем срывать зло на американских гражданах".

По мнению профессора Академии военных наук Сергея Судакова, американцы явно стремятся пройти точку невозврата в отношениях с Россией. "Идет продолжение большой дипломатической войны. Американцы понимают, что российские действия, когда мы сократили присутствие американской дипмиссии на 755 человек, были вполне обоснованными, – отметил Судаков в интервью RT.

Эксперт полагает, что недружественные шаги США обусловлены предстоящими в России президентскими выборами. Судаков напомнил, что Штаты традиционно включают в такие периоды "матрицу революции". "Они делают все, чтобы недовольство граждан, которые собирались поехать в США и не смогли этого сделать, вылилось в молчаливый протест", – пояснил Судаков.

В свою очередь, политолог Богдан Безпалько в эфире радио Sputnik выразил мнение, что американцы предприняли попытку информационного воздействия на Россию, требуя односторонних уступок. "Приостановку выдачи виз я не рассматривал бы как какой-то серьезный шаг. Скорее, это определенный пиар-ход США, попытка информационного воздействия на Россию с тем, чтобы вызвать у нее беспокойство", – считает эксперт и предрекает скорое продолжение дипломатической войны.

Сенатор Владимир Джабаров, напротив, полагает, что обмен уколами между Москвой и Вашингтоном пойдет на спад. Политик выразил уверенность, что очередной демарш США не нанесет российской стороне существенного ущерба. "Скорее всего, обе стороны будут пытаться искать пути для постепенного налаживания контактов. Ведь тем для совместной работы очень много, поэтому пора выходить из окопов и начинать контакты", – сказал Джабаров в эфире радио Sputnik.

Напомним, что посольство США в России объявило о приостановке с 23 августа процедуру выдачи неиммиграционных виз. "В связи с мерами, принятыми Российской Федерацией по ограничению численности сотрудников дипломатической миссии США в России, начиная с 23 августа 2017 года процедура выдачи неиммиграционных виз по всей России будет приостановлена. 1 сентября 2017 года эта процедура возобновится в Москве", – говорится в сообщении американской дипмиссии.

Отмечается, что процедура выдачи неиммиграционных виз в консульствах США в России будет приостановлена на неопределенный срок. При этом лица, уже подавшие документы на оформление визы, будут проинформированы о том, каким образом они смогут переназначить собеседование.