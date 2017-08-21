США объявили об остановке выдачи виз по всей России

В посольстве США в России объявили, что с 23 августа выдача неиммиграционных виз в российских регионах будет приостановлена. Этот шаг объяснили сокращением числа сотрудников американского дипломатического представительства, о необходимости чего ранее заявили в Москве.

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