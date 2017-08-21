США объявили об остановке выдачи виз по всей России
Начиная с сентября собеседования будут проходить только в посольстве Соединенных Штатов в Москве. С понедельника, 21 августа, отменяются собеседования в американских консульствах в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке.
Отмечается, что ограничения будут действовать до тех пор, пока режим сокращения штата дипломатической миссии находится в силе. Консульские сборы за визы останутся в силе на протяжении года, передает RT.
Коснутся изменения и граждан Белоруссии. Для них собеседования перенесут в посольства в Киеве, Вильнюсе и Варшаве.
Напомним, в начале августа глава Белого дома Дональд Трамп утвердил закон об ужесточении санкций против России. Помимо прочего, документ накладывает ограничения на участие компаний из Соединенных Штатов в совместных энергопроектах с Москвой. Также в законе прямо прописана необходимость противодействия строительству российского газопровода по дну Балтийского моря в Германию "Северный поток – 2".
Москва в ответ на новые санкции сократила численность персонала в американских дипломатических ведомствах в России до 755 человек – столько же сотрудников находятся в российских диппредставительствах в США.
Кроме того, из пользования американских дипломатов были изъяты некоторые объекты недвижимости в Москве. Среди них – посольская дача в Серебряном Бору на западе столицы, а также комплекс складских помещений на Дорожной улице на юге города.
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