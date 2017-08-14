Безвиз Порошенко добил "остатки" Украины

Введение безвизового режима Украины с ЕС привело к тому, что граждане страны рванули на заработки в Европу. Из-за этого в Незалежной образовался серьезный дефицит рабочей силы, прежде всего квалифицированных кадров.

В последнее время отток специалистов разных профессий с Украины только усилился, констатирует издание "Вести". По словам эксперта в сфере рекрутинга Татьяны Пашкиной, в Польше ежемесячно появляется пара тысяч новых вакансий для граждан Незалежной. "Украинских врачей приглашают на зарплаты от 30 до 104 тысяч гривен в Ливию, ОАЭ, Грузию, Германию. Чехия зовет косметологов, массажистов, гинекологов. Учителя английского уезжают в Китай, Польшу, Германию", – заявила она.

Чтобы хоть как-то компенсировать колоссальный отток работников, украинские предприниматели стали "покупать" специалистов в Германии и Израиле. По словам руководителя Ассоциации собственников малого и среднего бизнеса Руслана Соболя, Украина очень близка к тому, что пережила Польша, когда ее молодежь и специалисты поехали на заработки в Западную Европу. "Но тогда на их место пришли украинцы. У нас эти ниши занимать некому. Молдаване к нам не поедут на работу, им выгоднее получать те же зарплаты, но в долларах и где-то в Европе", – сказал он.

Напомним, ранее польское издание Rzeczpospolita предсказало превращение Украины в безлюдную пустыню. Одной из главных причин этого является массовая миграция граждан страны на Запад после введения безвизового режима.

Безвиз, говорили они.

Большая европейская семья, говорили они. pic.twitter.com/BFUoNZ673J — Бадди Китон (@buddykitton) 10 августа 2017 г.

Газета отметила, что на данный момент в Польше находятся уже 1,2 миллиона украинцев. Причем большая часть из них может остаться там насовсем. Более того, полагает Rzeczpospolita, в дальнейшем Польше следует ожидать лишь увеличения миграционных потоков с востока.

Комментируя сложившуюся ситуацию, украинский политолог Дмитрий Джангиров заявил, что Украина нужна Европе лишь в качестве донора дешевой рабочей силы. "В этом году миллион рабочих карт выдано, а вообще, в течение 20 лет дефицит рабочей силы в пять миллионов они планируют покрыть украинцами", – подчеркнул эксперт.

