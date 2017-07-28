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Политика

Рогозин унизил Румынию стихами с цитатой Путина

Дмитрий Рогозин. Фото: GLOBAL LOOK press/Pravda Komsomolskaya
Дмитрий Рогозин продолжил заочную полемику с румынскими чиновниками, развернувшими его самолет в небе над Европой. На этот раз вице-премьер ответил им стихами, в которых использовал слова, сказанные не так давно Владимиром Путиным.
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На своей странице в Facebook Рогозин опубликовал стихотворение, посвященное румынским властям, которые назвали его "санкционной персоной". Произведение называется "Пониженной социальной ответственности люди".

Напомним, что такое же выражение использовал Владимир Путин, называя так путан. Глава государства комментировал сообщения о том, что президент США Дональд Трамп во время визита в Москву якобы пригласил в отель проституток.

Фраза "девушки с пониженной социальной ответственностью" прозвучала в Москве во время совместной пресс-конференции президентов России и Молдавии в январе 2017 года.

За несколько часов до публикации стихотворения Дмитрий Рогозин не менее эмоционально отреагировал на ситуацию с самолетом, на котором он летел в Кишинев на своей странице в Twitter.

Фото: Dni.ru

Сегодня, 28 июля, вице-премьер России Дмитрий Рогозин летел в Кишинев обычным рейсом российской авиакомпании S7 на переговоры с руководством Молдавии. Румынские власти не дали пересечь самолету свое воздушное пространство, и он был вынужден уйти на запасной аэропорт Минска.

Чиновники так оправдались за свое нелепое решение: они заявили, что самолету запретили входить в воздушное пространство страны потому, что на борту была "санкционная персона". Откуда в Бухаресте узнали, что именно в этом самолете летит Дмитрий Рогозин, остается загадкой.
Автор: Александр Комаров28 июля 2017, 20:58

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