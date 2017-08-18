Порошенко нашел способ спастись от нестерпимого зуда
"Считаю, что в структуре постоянного представительства президента Украины в Автономной Республике Крым должна быть отдельная должность с соответствующим статусом", – цитирует Петра Порошенко пресс-служба правительства. Ранее этот пост занимала Наталья Попович, сообщает "Газета.ru".
Выбор пал на Бориса Бабина из-за его "большого опыта" и успехов во время работы в Министерстве юстиции. В частности, чиновник проводил деловые встречи с работниками Европейского суда по правам человека.
На новом посту его главной задачей станет "восстановление украинского суверенитета над временно оккупированным украинским Крымом". Бабин должен будет конфисковать "изъятую территориальную собственность" и подготовить поправки в Конституцию Украины. Характер предполагаемых изменений законодательства не уточняется.
Интернет-пользователи уже высмеяли Порошенко. "У него с головой как? От конфет вообще мозги отупели!" – написал в Twitter Стас Николюкин. "Порошенко обращается в молитвах к Всевышнему: "Помоги вернуть Крым!" А ему отвечают: "Крым вы уже вернули, теперь пора вернуть деньги", – пошутил Матвей Смирнов.
У Порошенко П. ума нет, весь пропил, так и Бабин подумал бы. Крым - это Россия. Хрущев РФ земли разбазаривал.— Anneli-Maria Tamm (@tamm_anneli) 18 августа 2017 г.
Напомним, что референдум о включении Крыма в состав России прошел в марте 2014 года. Украинское правительство до сих пор не признает результаты голосования и считает полуостров своим, а Россию – агрессором, который якобы оккупировал эту территорию.
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