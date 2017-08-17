Беспомощный Киев придумал новую пакость Крыму
Среди них полотна кисти таких мэтров русской живописи, как Иван Айвазовский, Иван Шишкин, Исаак Левитан и других именитых художников. Все работы хранятся в коллекции Симферопольского художественного музея.
В Киеве утверждают, что все эти картины якобы находятся в собственности украинского музейного фонда, и в марте 2014 года были "незаконно переданы" в музей Симферополя. "Установлены фотоснимки музейных предметов", – говорится в сообщении правоохранителей. По некоторым данным, общая стоимость картин превышает 1,300 миллионов долларов.
Власти Республики Крым уже отреагировали на очередные бредни, доносящиеся с другой стороны Перекопа. Как заявили в пресс-службе министерства культуры Крыма, все указанные шедевры русских живописцев всегда находились в Симферополе. "Почему они решили объявить их в розыск, непонятно", – цитирует ТАСС представителей местного минкульта.
В ведомстве отметили, что в 2014 году полотна, о которых идет речь, побывали на выставке в Мариуполе. Как раз в марте того года, когда полуостров воссоединился с Россией, картины вернулись обратно в Крым, что и подтверждает подписанный обеими сторонами акт, подчеркнули в минкульте республики.
Стоит отметить, что Киев, не имеющий возможности как-то повлиять на ситуацию в Крыму, периодически выступает с очередными нападками на полуостров как в информационной, так и в правовой сферах. Более того, украинские власти по сути пытаются вести диверсионно-террористическую войну против Крыма.
Так, несколько дней назад Федеральная служба безопасности (ФСБ) поймала украинского диверсанта Геннадия Лемешко. Он был задержан при попытке повредить линию электропередач на участке Новый Свет – Судак. Как выяснилось в ходе допроса, злоумышленник также намеревался вызвать горный обвал для перекрытия трассы неподалеку от поселка Рыбачий.
У Лемешко нашли оружие и взрывчатку. По факту попытки повреждения инфраструктуры полуострова возбуждено уголовное дело.
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