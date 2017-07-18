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Политика

Запад боится дружбы Путина и болтливого Эрдогана

Владимир Путин и Реджеп Эрдоган. Фото: GLOBAL LOOK press/Kremlin Pool
Турция при президенте Реджепе Тайипе Эрдогане продолжает укреплять связи с Россией, что может в итоге привести к тому, что Анкара выдаст секреты НАТО Москве. Об этом пишет обозреватель польской Gazeta Wyborcza Роберт Стефаницкий.
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По словам автора, в турецкой армии за последнее время резко выросло влияние той части генеральского состава, которая выступает за дальнейшее углубление кооперации с Москвой. "Потихоньку Турция становится для Североатлантического альянса обременительной", – пишет журналист.

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Отчасти это стало следствием масштабных чисток офицерского и генеральского составов вооруженных сил, которые Эрдоган провел после неудачной попытки военного переворота в Турции в июле прошлого года. "Чистки сильнее всего коснулись тех, кто работал в структурах НАТО: были отстранены от должности 400 человек, а сотни других отказались возвращаться на родину", – продолжает обозреватель.

По его словам, турецкий лидер последнее время использовал тактику лавирования между Россией и США. Однако из-за того, что Вашингтон поддерживает курдские силы в Сирии, Анкара все сильнее склоняется к повороту в сторону Москвы. "До Америки отсюда 10 часов полета, а до России – только два", – говорил Эрдоган в своем недавнем интервью немецкой Die Zeit.

Вероятно, одним из признаков смены внешнеполитического вектора Анкары можно считать покупку российских противовоздушных систем С-400. Стоимость сделки может превысить два миллиарда долларов. "Вместо того чтобы интегрировать свою армию с НАТО, Турция начинает интегрировать ее с Россией. Нельзя преуменьшать риск того, что Россия при посредничестве Турции получит доступ к тайнам альянса", – подчеркивает Стефаницкий.


Таким образом, полагает автор, Североатлантический альянс уже не имеет никакой практической пользы от Анкары. Обозреватель Gazeta Wyborcza напоминает, что несмотря на то, что турецкая армия является одной из сильнейших в НАТО, она практически не участвовала в совместных с альянсом операциях в Косово и Афганистане.

Кроме того, продолжает Стефаницкий, военные НАТО периодически жаловались, что Анкара блокирует учения альянса с теми странами, с которыми у нее натянутые отношения. "К этому можно добавить также постоянный спор с Грецией из-за Кипра – и можно задуматься, должна ли вообще Турция и далее оставаться членом НАТО?" – вопрошает автор.

Напомним, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в начале июля провел переговоры с главой российского государства Владимиром Путиным и министром обороны Сергеем Шойгу. Стороны обсуждали вопросы взаимодействия, в том числе по ситуации в Сирии.

Автор: Иван Поляков18 июля 2017, 18:48

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