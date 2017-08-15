Попытка Трампа и Путина встретиться с треском провалилась

Советник президента США Дональда Трампа по внешней политике Джордж Пападопулос в 2016 году пытался организовать встречу нынешнего главы государства и российского лидера Владимира Путина. Такую информацию удалось узнать из электронной переписки членов предвыборного штаба Трампа.

Утверждается, что в некоторых своих письмах Пападопулос предлагал устроить встречу американской стороне с российским руководством, в том числе с президентом страны Владимиром Путиным. Целью было "обсудить связи между США и Россией при президенте Трампе".

Пападопулос уверял коллег в том, что его контакты с российской стороны приветствовали такую возможность. Однако предложение было встречено командой Трампа прохладно. В частности, против встречи выступал глава предвыборного штаба нынешнего президента США Пол Манафорт, передает The Washington Post.

Отметим, в настоящее время ФБР, спецкомитеты по разведке сената и палаты представителей конгресса проводят расследование на предмет вмешательства России в выборы США. В свою очередь, Дональд Трамп и его помощники отвергают эти подозрения. Кремль тоже неоднократно высказывался против подобных обвинений.

В свою очередь экс-советник Трампа по внешней политике Картер Пейдж, комментируя письма Пападопулоса, заявил, что переписка показывает несостоятельность обвинений американского президент в связях с Россией во время избирательной кампании. По его словам, помощники Барака Обамы и Хиллари Клинтон нашли фальшивые свидетельства, основываясь на подобных посланиях.

Напомним, первая встреча лидеров двух стран состоялась в первый день саммита "большой двадцатки" 7 июля. Переговоры продлились 2 часа 15 минут, что оказалось намного дольше запланированного времени. И Путин, и Трамп остались довольны итогами встречи.