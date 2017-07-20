Почему Трамп поплатился за любезности с Путиным
По словам эксперта, оба лидера – сторонники реалистического подхода в дипломатии, который предполагает больше прагматизма и меньше идеологической зашоренности. "Обмен любезностями воспринимается как некая церемониальная вещь, необходимая в том числе для лучшего взаимопонимания по стратегическим вопросам. Это обычная дипломатическая практика на текущий момент", – сказал политолог в эфире радио Sputnik.
Сафронов уверен: шумиха вокруг встречи – элемент мощной кампании против главы Белого дома с целью подорвать его инициативы во внутренней и внешней политике. "Например, остановить законопроект о здравоохранении, который Трамп пока не смог провести через сенат и, видимо, попытается сделать новую попытку. Все это – оборотная сторона внутриполитической игры. В том числе благодаря этому у президента низкий рейтинг по сравнению с другими президентами в начале их срока", – добавил эксперт.
Напомним, на днях в западных СМИ началась очередная истерика из-за президента США. В этот раз поводом стала его "тайная" встреча за ужином с главой российского государства Владимиром Путиным на полях саммита "Большой двадцатки" в Гамбурге.
По словам самого Трампа, он спустился, чтобы поздороваться со своей супругой Меланьей, которая сидела рядом с российским лидером. "И пока был там, поздоровался с Путиным", – сказал глава Белого дома. Он подчеркнул, что поговорил с российским лидером на разные темы. "Было очень интересно", – признался президент США журналистам.
Саммит "Большой двадцатки" прошел в Гамбурге 7-8 июля 2017 года. В его рамках состоялась первая встреча Путина и Трампа, которая в основном прошла за закрытыми дверями. Лидеры обсудили ряд актуальных вопросов двусторонних отношений.
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