Почему Трамп поплатился за любезности с Путиным

Неформальные встречи необходимы для лучшего понимания между главами государств. Так политолог Александр Сафронков прокомментировал истерику в западных СМИ о "тайной" встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на недавнем саммите G20.

По словам эксперта, оба лидера – сторонники реалистического подхода в дипломатии, который предполагает больше прагматизма и меньше идеологической зашоренности. "Обмен любезностями воспринимается как некая церемониальная вещь, необходимая в том числе для лучшего взаимопонимания по стратегическим вопросам. Это обычная дипломатическая практика на текущий момент", – сказал политолог в эфире радио Sputnik.

Сафронов уверен: шумиха вокруг встречи – элемент мощной кампании против главы Белого дома с целью подорвать его инициативы во внутренней и внешней политике. "Например, остановить законопроект о здравоохранении, который Трамп пока не смог провести через сенат и, видимо, попытается сделать новую попытку. Все это – оборотная сторона внутриполитической игры. В том числе благодаря этому у президента низкий рейтинг по сравнению с другими президентами в начале их срока", – добавил эксперт.

Напомним, на днях в западных СМИ началась очередная истерика из-за президента США. В этот раз поводом стала его "тайная" встреча за ужином с главой российского государства Владимиром Путиным на полях саммита "Большой двадцатки" в Гамбурге.





По словам самого Трампа, он спустился, чтобы поздороваться со своей супругой Меланьей, которая сидела рядом с российским лидером. "И пока был там, поздоровался с Путиным", – сказал глава Белого дома. Он подчеркнул, что поговорил с российским лидером на разные темы. "Было очень интересно", – признался президент США журналистам.

Саммит "Большой двадцатки" прошел в Гамбурге 7-8 июля 2017 года. В его рамках состоялась первая встреча Путина и Трампа, которая в основном прошла за закрытыми дверями. Лидеры обсудили ряд актуальных вопросов двусторонних отношений.

