Украинский "безвиз" обернулся скандалом

Гражданка Украины не смогла воспользоваться безвизовым режимом со странами ЕС. Путешествие в Испанию для Богданы Шелефонтюк окончилось у трапа самолета.

Рейс в испанскую Венесуэлу улетел без Богданы. Девушку не пустили в самолет – у нее не было обратного билета.

Перед тем, как приобрести билет на самолет, девушка поинтересовалась в пограничной службе Украины, не возникнет ли у нее проблем. Гражданку заверили, что не ставят условием выезда наличие обратного билета.

"За неделю перед вылетом я уточнила в кассе аэропорта информацию, необходимо ли мне еще что-то и не возникнет ли проблем, так как я приобрела билет через Интернет. Меня заверили, что у меня все будет хорошо. Несмотря на все это, мне было отказано в прохождении регистрации", — заявила украинка.

Как выяснилось, проездной документ, гарантирующий возвращение громадянина на родину, требуют в аэропорту. Согласно соглашению о безвизовом режиме между Европейским союзом и Украиной, украинские граждане не смогут посетить Европу, если не приобретут обратный билет заранее. А если такого туриста все же пропустят в самолет, аэропорту придется выплачивать крупный штраф – 7,5 тысяч евро, пишет "Галицкий корреспондент".

Как сообщает "Интерфакс", с 11 июня – начала действия безвизового режима со странами Евросоюза – в Европу отправились более 3,6 миллиона граждан Украины. По данным украинских властей, наибольшая активность путешествующих наблюдалась на границе с Польшей и Венгрией. А за весь период действия безвиза лишь 55 гражданам Украины отказали в возможности пересечь границу с Евросоюзом.