Назван самый страшный поступок Януковича

Первый президент Украины Леонид Кравчук рассказал о самом страшном поступке бывшего главы государства Виктора Януковича. По его мнению, тот не должен был призывать Россию ввести войска на территорию страны.

Леонид Кравчук уверен, что в случае возвращения Виктора Януковича на родину он не нашел бы поддержки у граждан, в глазах которых выглядит предателем. "То, что он сбежал, – не самое страшное в его поступках. Самое страшное – что он призвал (президента России Владимира. – Прим. ред.) Путина ввести на Украину войска", – заявил он в эфире телеканала NewsOne.

Янукович понимает, что появляться в Незалежной ему не стоит "по объективным обстоятельствам", отметил Кравчук. Бывший глава государства просто не смог бы продолжить политическую карьеру, передает местное издание "Гордон".

"Что он на Украине мог делать сейчас? – задался вопросом первый президент страны. – Стать оппозиционером? Баллотироваться в депутаты или в президенты? Что он мог бы предложить украинскому народу как лицо, как политик? Я не нахожу ответа".

Ранее Янукович заявил о готовности дать показания суду по делу о государственной измене. Он подчеркнул, что допрос следует проводить через систему международной помощи, а посредником должна выступить российская сторона.

Однако Кравчук считает, что такие действия бывшего президента не понравились бы ряду действующих украинских чиновников: "Некоторые руководители и политики, которые сейчас при власти, работали при нем и с ним".

Напомним, 3 марта 2014 года официальный представитель России на Совете Безопасности ООН Виталий Чуркин зачитал обращение Виктора Януковича к Владимиру Путину. Политик попросил российского лидера "использовать вооруженные силы для восстановления законности, мира, правопорядка, стабильности и защиты населения Украины".