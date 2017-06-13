Безвизовый режим для Украины сравнили с рваными трусами

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров довольно резко прокомментировал введение безвизового режима с Евросоюзом. При этом он привел аналогию с рваным нижним бельем.

Экс-премьер напомнил, что с момента государственного переворота в стране прошло три года. "Теперь Украина – цэ Европа", – написал он 13 июня на своей странице в Facebook.

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Вместе с тем, по его словам, в результате страна получила "только рваные трусы" вместо обещанных на Майдане "кружевных трусиков". "Потому что нет денег, даже чтобы нормальные купить", – заключил Азаров.

Отметим, 30 мая бывший глава правительства Украины в своем аккаунте Facebook жестко раскритиковал призыв главы украинского Института национальной памяти Владимира Вятровича к гражданам страны разорвать общение с родственниками в России. Николай Азаров назвал чиновника пациентом дурдома и дебилом.

"Есть в Украине такой дебил. Фамилия его Вятрович. Очень озабочен национальной памятью. Странное сочетание. Национальная память. Память или есть, или ее нет. У этого типа, похоже, ее нет. Память он подменил примитивным национализмом, т.е. с его точки зрения у националистов есть память, а у всех остальных ее нет", – написал Азаров. "Недавно этот дебил вообще изрек потрясающую мысль. Он призвал украинцев не общаться со своими родственниками из России. Вот уж действительно пациент дурдома. Комментарии тут излишни", – разнес в пух и прах чиновника экс-премьер Украины.