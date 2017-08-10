МИД Украины объяснил отказ от визового режима с Россией

Директор департамента политики и коммуникаций МИД Украины Алексей Макеев прокомментировал возможность введения визового режима с Россией. По его словам, это не принесет никаких результатов.

По его словам, главное для украинских властей – предотвратить попадания на территорию страны "нежелательных элементов". По его словам, визы дали бы возможность украинским спецслужбам иметь больше информации и контролировать тех, кто приезжает в Украину.

"Это первый шаг во внедрении визового режима. Но главное – работать не над вывеской, как безвизовый режим, а о том, какие проблемы благодаря этому мы хотим решить", — цитирует Макеева украинский телеканал ZIK. Однако визы с Россией, по его мнению, ничего не решат.

"Давайте смоделируем такой момент: любой террорист попадает в украинское посольство, сдаёт свой паспорт, объясняет цель визита, зато украинский консул, к примеру, в Ростове-на-Дону, не распознает в нем террориста, это не его функция, это функция специальных служб", – добавил он. Макеев отметил, что визы не пригодятся украинским спецслужбам, у них совсем другие цели, и они ищут другую информацию.

Напомним, 12 июня глава украинского МИДа Павел Климкин предложил создать систему, по которой россияне должны заранее оповещать ведомство о желании посетить Украину. Ранее он заявлял о том, что министерство готово приступить к осуществлению планов по созданию визового режима с Россией.