Кравчук "предрек" гибель России

Россия прекратит свое существование в тот день, когда решится на оккупацию Украины. С таким "пророчеством" выступил первый президент Незалежной. Леонид Кравчук уверен, что Москва не сможет "удержать в повиновении" свободолюбивых украинцев.

Москва понимает угрозы, которые возникнут в случае прямого вторжения в соседнюю страну, поэтому предпочитает "точечное давление". Первый президент Украины Леонид Кравчук заявил об этом в интервью телеканалу "112 Украина".

"Если представить, что Россия пойдет широкомасштабным шагом и встанет вопрос об оккупации Украины, это будет последний день жизни России. Потому что получить страну в повиновение, удержать в повиновении, удержать экономически, политически и духовно, я считаю, это нереально", — заявил он.

Кравчук был первым президентом Украины и первым председателем Верховной рады. Пост главы государства он занимал с 1991 по 1994 годы. Нынешнее заявление стало продолжением заочной полемики, развернувшейся вокруг вопроса распада СССР. В преддверии 25-летия подписания Беловежских соглашений (8 декабря) депутат российской Госдумы Борис Чернышов назвал ратификацию этого документа "предательством Ельцина, Шушкевича и Кравчука".

Позже и первый президент Советского Союза Михаил Горбачев поддержал такую точку зрения, заявив, что СССР "развалили", а он мог бы существовать. Горбачев также не исключил появления в скором времени нового союзного государства на постсоветском пространстве. Эти высказывания вызвали резкую реакцию Леонида Кравчука, который считает подобные рассуждения "утопическими".

Ранее Кравчук предложил и собственный вариант урегулирования конфликта в Донбассе. По его мнению, переговоры должны вести "пять высокоморальных россиян, которые никогда не были замешаны в политике, но являются значимыми личностями в стране", и такие же высокодуховные личности от Украины. Разработанный ими план, по замыслу Кравчука, представят президентам двух стран.