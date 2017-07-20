Кравчук покопался в грехах Порошенко

Первый президент Украины назвал главные проблемы страны, с которыми до сих пор не справилась нынешняя киевская власть. Леонид Кравчук рассказал о первых итогах правления Петра Порошенко и результатах эпохи двух майданов.

Бедность, коррупция, несистемная и непоследовательная кадровая политика… Судя по словам Кравчука – это лишь вершина айсберга проблем, которые не может решить Петр Порошенко. "Можно называть много примеров, где Украина могла сделать гораздо больше, будь она более последовательной", – сказал первый президент Незалежной.

Он признал, что перед Петром Порошенко сейчас стоят довольно сильные вызовы. При этом Кравчук ставит в заслугу себе то, что первая украинская Рада приняла акт о независимости. Даже, если бы она больше ничего не сделала, то свою историческую миссию она все равно исполнила, считает политик.

На вопрос журналиста издания "Корреспондент.net" об отсутствии важных законов, без которых невозможно развитие страны, Кравчук прямо дал понять действующим политикам – вы пришли к власти и поэтому делайте, что должны – выполняйте свои конституционные обязательства.

Леонид Кравчук также рассказал о своем видении событий на майдане. По словам экс-президента, на одном из круглых столов, в самом начале развития трагических событий в Киеве, ему удалось собрать для беседы практически всех заинтересованных лиц – представителей власти и оппозиции. Но откровенного разговора не получилось, поскольку все закончилось взаимными обвинениями.

"Если бы это удалось, то тогда Украина избежала бы и аннексии Крыма, и конфликта на Востоке. Увы, амбиции тех, кто там присутствовал, были выше, чем возможность примирения", – заключил Кравчук.





Между тем, 41% граждан России опасаются, что конфликт на Украине выльется в большую войну с участием России. Об этом свидетельствуют данные опроса "Рамблер". Из них у 15% есть "большие опасения" на этот счет, а у 26% – "есть некоторые опасения".

В то же время 59% респондентов не опасаются, что украинский конфликт втянет в войну Россию. Из них 21% ответили на поставленный вопрос "нет особых опасений", а 38% граждан выбрали вариант "абсолютно не опасаюсь". Опрос проводился 19 июля, в нем приняли участие более 2,6 тысячи граждан.