Простак Трамп раскрыл все карты перед Путиным

По мнению психолога Евгения Идзиковского, на невербальном уровне то, что Трамп похлопал Путина по локтю, говорит о его человеческой симпатии к российскому президенту. В целом рукопожатие можно охарактеризовать как проявление положительных отношений.

"Рукопожатие дружественное, и Трамп либо испытывает, либо демонстрирует явную симпатию. Все по-честному, это открытая симпатия", - рассказал психолог телеканалу "Звезда".

Физиогномист Светлан Филатова внимательно изучила рукопожатие политиков и пришла к выводу, что президенты были настороженны относительно друг друга. "Оба держали расстояние, чтобы оставить себе зазор для действий. Оба немного склонились, а это знак заинтересованности. Но все же Трамп был больше заинтересован во встрече, а потому попытался "прощупать" Путина, считает специалист.

Филатова обратила внимание на то, что Трамп избрал тактику "разведки боем". Признаком этого являются еще и хлопки по спине Путина, хотя оба президента были на значительном удалении друг от друга. В тоже время российский лидер повел себя сдержанно и не пытался ответить похожим жестом.

