Простак Трамп раскрыл все карты перед Путиным

Психологи и физиогномисты расшифровали первое рукопожатие президентов России и США. Специалисты увидели в поведении Дональда Трампа чрезмерно открытое проявление чувств.

По мнению психолога Евгения Идзиковского, на невербальном уровне то, что Трамп похлопал Путина по локтю, говорит о его человеческой симпатии к российскому президенту. В целом рукопожатие можно охарактеризовать как проявление положительных отношений.

"Рукопожатие дружественное, и Трамп либо испытывает, либо демонстрирует явную симпатию. Все по-честному, это открытая симпатия", - рассказал психолог телеканалу "Звезда".

Физиогномист Светлан Филатова внимательно изучила рукопожатие политиков и пришла к выводу, что президенты были настороженны относительно друг друга. "Оба держали расстояние, чтобы оставить себе зазор для действий. Оба немного склонились, а это знак заинтересованности. Но все же Трамп был больше заинтересован во встрече, а потому попытался "прощупать" Путина, считает специалист.

Филатова обратила внимание на то, что Трамп избрал тактику "разведки боем". Признаком этого являются еще и хлопки по спине Путина, хотя оба президента были на значительном удалении друг от друга. В тоже время российский лидер повел себя сдержанно и не пытался ответить похожим жестом.

Donald Trump and Vladimir Putin shake hands for the first time pic.twitter.com/xJ5tgcmCKS — The Telegraph (@Telegraph) 7 июля 2017 г.

На Украине рукопожатие Владимира Путина и Дональда Трампа тоже не осталось без внимания. Политическая элита напряглась в ожидании переговоров двух лидеров, а экспертное сообщество восприняло это напряжение с иронией. Политический аналитик Павел Нусс решил успокоить "патриотов" тем, что встреча "продлится аж целых два-три десятка минут".

Менее оптимистичен депутат-радикал Игорь Попов: он считает, что на G20 будут обсуждаться политические реформы в направлении фактической федерализации для Украины, а также мораторий на вступление страны в НАТО.

Напомним, что в преддверии важной встречи в Гамбурге заместитель госсекретаря США Уильям Браунфилд заявил, что нет смысла бороться за Украину, если ее губит коррупция. Депутат Верховной рады Виктор Балога понял это как намек на то, что шоколадно-букетный период в отношениях Киева с Западом давно закончился и настало время прагматизма.