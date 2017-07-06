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Зачем Янукович хочет отдать Крым Украине

Фото: GLOBAL LOOK press/Komsomolskaya Pravda
Экс-президент Украины Виктор Янукович удивил заявлением, что мечтает о возвращении Крыма Украине. Понятно, что в политическом аспекте эти слова мало что значат, но эксперты, тем не менее, отмечают: Янукович не хочет уходить со сцены и всячески напоминает о себе неоднозначными высказываниями.
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Виктор Янукович до сих пор не готов четко обозначить свое отношение к воссоединению Крыма с Россией, так считает политолог Семен Уралов. "Когда Крым перешел под российскую юрисдикцию, Янукович пусть формально, но еще был президентом. И с точки зрения президента Украины он должен либо приветствовать этот факт, либо выступить с осуждением", – отметил политолог.

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По словам Уралова, Виктор Янукович всегда так себя вел и когда был президентом: сказать нечто такое, что было бы непонятно, но в чем все будут ловить намеки и каждый увидит то, что хочет увидеть. "Это фирменный стиль Януковича. Он и продолжает себя точно так же вести: чтобы все услышали то, что они хотят, или не услышали – но при этом ничего по сути не сказать", – считает эксперт.

Сенатор Франц Клинцевич отметил, что надежды на возврат Крыма в состав Украины не имеют исторической перспективы. "Виктор Янукович и сам понимает, что решение о присоединении полуострова было предсказуемым. Похоже, он не исключает своего возвращения в страну при известных обстоятельствах. Но мы в отличие от Виктора Януковича не подвергаемся воздействию "посторонних шумов", – сказал парламентарий.

По мнению Клинцевича, решение жителей Крыма уйти от Киева сразу после революции на Майдане стало с их стороны понятной защитной реакцией. Но госпереворот послужил лишь катализатором процесса воссоединения республики с Россией. Политик уверен в том, что возвращение Крыма под крыло России все равно бы случилось рано или поздно: судьба полуострова определилась после распада СССР. Это событие, по мнению Клинцевича, сделало неизбежным возврат Крыма.

Политолог Александр Асафов в разговоре с ФБА "Экономика сегодня" отметил: заявление Януковича о Крыме нужно понимать в том контексте, что он никуда не уходил из украинской политики. Асафов уверен, что позиции экс-президента до сих пор сильны, поскольку круг "Партии регионов" продолжает играть серьезную роль на Украине.


"В случае очередной политической перетрубации на Украине, Янукович может претендовать, если не на возвращение в политику, то на восстановление контроля над активами, которые до событий 2014 года принадлежали его команде", – предположил эксперт.

6 июля экс-президент Украины Виктор Янукович сделал неожиданное заявление, касающиеся будущего Крыма. Беглый политик сказал, что он очень хочет, чтобы Крым вернулся в состав Украины.

Между тем в Крыму жестко отреагировали на слова Януковича о возвращении  полуострова Украине. Республиканские власти сказали, что такое невозможно, а крымчанин Константин Кнырик написал заявление в Следственный комитет России с требованием проверить высказывания Виктора Януковича на предмет нарушений статьи 280 Уголовного кодекса "Публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации".

Автор: Александр Комаров6 июля 2017, 14:47

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