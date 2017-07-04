Трамп готов лечь на лопатки перед Путиным

Западная пресса пестрит комментариями в преддверии встречи президентов России и США в Гамбурге. Журналисты не надеются, что Дональду Трампу удастся справиться с напором российского лидера Владимира Путина.

В интервью MSNBC журналистка Наташа Бертранд категорически заявила: "Я не вижу никаких признаков того, что на встрече в Германии президент США Дональд Трамп даст отпор агрессии Путина". По ее словам, американский президент относится к Владимиру Путину иначе, чем к другим лидерам и проявляет сдержанность относительно российского вмешательства в американские выборы, перекладывая вину на Барака Обаму.

Бертранд не надеется, что Трамп внезапно пойдет в наступление против Владимира Путина. И это, по мнению журналистки, вызывает беспокойство не только у ястребов в США, но и у союзников Вашингтона во всем мире. "Они будут следить за этой встречей и ждать сигналов, что Трамп намерен дать более сильный отпор российской агрессии в Восточной Европе и в западных выборах", – утверждает Бертранд.

Репортеры CNN называют встречу Путина и Трампа "самой ожидаемой за многие годы". В ней журналисты канала "фейковых новостей" (такую характеристику американский президент дал CNN) видят переплетение политических, геостратегических и личных сюжетных линий.

Телеканал напоминает, что за последние четыре года Трамп не скупился на похвалы в адрес Путина, которого большинство в Вашингтоне называло не иначе как врагом Соединенных Штатов. Он отмечал, что российский лидер был по отношению к нему "очень любезен", и опровергал собственные утверждения о том, что они раньше встречались.

Трамп и Путин известны тем, что в публичных выступлениях они всячески демонстрируют свой мачизм, чтобы запугать противников и продемонстрировать свою силу и власть, осознавая ключевую роль языка жестов в формировании политической риторики, замечает CNN, опираясь на мнение бывшего высокопоставленного чиновника администрации Обамы. "Эти два лидера будут демонстрировать мачизм олимпийского уровня. Они же понимают, насколько важны символы и восприятие себя как сильного и непреклонного человека", – говорит Дерек Чоллет.

В некоторых отношениях Трамп накануне этой встречи находится в невыгодном положении. Его позиции в стране ослабли, он оказывается в центре то одного, то другого политического скандала, им же самим спровоцированных, почти не оставляя себе возможности для внешнеполитического маневра, делает вывод CNN.

Неожиданное заявление о поведении Трмпа в последние дни сделал обозреватель британского таблоида Mirror Эйсон Битти. По его мнению, американские политики все больше убеждаются в том, что Трамп психически нестабилен и внимательно изучают раздел 425-й поправки, которая позволяет вице-президенту объявить импичмент президенту. Битти сделал такой вывод на основе твитов Трампа, которые уж очень шокируют публику.

В качестве одного из последних примеров автор приводит твит президента США, посвященный CNN. Трамп выложил на своей странице в социальной сети смонтированное видео, на котором он "избивает" человека, вместо головы у которого большой логотип телеканала. Автор статьи называет обитателя Белого дома женоненавистником, поглощенным теориями заговора.

Тем временем 4 июля Кремль устами помощника президента Юрия Ушакова подтвердил, что Владимир Путин и Дональд Трамп встретятся на саммите G20 в Гамбурге. Беседа намечена на 7 июля.