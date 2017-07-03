Москва развеяла положительный миф о Трампе

В Вашингтоне заинтересованы поддерживать миф о Москве как своем главном враге, напомнил заместитель главы российского МИДа. И с приходом в Белый дом Дональда Трампа мало что изменилось.

"Отношения с Соединенными Штатами не ухудшились с момента ухода администрации президента Барака Обамы, но выправляются с огромным трудом. По большому счету мы не добились нужной динамики", - заявил Сергей Рябков в интервью газете "Известия".



По мнению дипломата, определенные политические силы в США заинтересованы в культивировании образа врага в лице России. Это помогает американским политикам бороться с конкурентами внутри страны, передает РИА ФАН.

"В Штатах есть очень серьезные и влиятельные круги, которые до сих пор не смирились с победой республиканца Дональда Трампа на президентских выборах и используют "российский вопрос" для своего внутриполитического противостояния. Это реальность, которую необходимо учитывать", – отметил замглавы внешнеполитического ведомства.

"Российскую карту" разыгрывают не только политики, но и западные средства массовой информации, а также политологические центры, добавил Рябков. Образ Москвы-партнера в Вашингтоне мало кому выгоден, а вот Москва-враг как медийный образ нещадно эксплуатируется все теми же политическими силами.

"Эти силы пытаются ограничить возможности для маневра новой президентской администрации США на российском направлении и стремятся создать затруднения во внутриполитическом поле", – подчеркнул дипломат. Он уверен: корни противостояния следует искать в том, что политическая линия Трампа отличается от представлений его противников о стратегическом направлении движения Америки.

Как писали Dni.Ru, в скором времени должна состояться встреча лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом на саммите "Большой двадцатки" объявил 29 июня советник президента США по национальной безопасности Герберт Макмастер. Мероприятие пройдет в Гамбурге 7-8 июля, и Трамп якобы до сих пор не имеет конкретного плана.

Американские эксперты по нацбезопасности и другие силы фактически обвинили главу Белого дома в том, что он подлизывается к российскому лидеру и хочет ему угодить. "Трамп несколько месяцев говорит о встрече с Путиным. У людей в администрации возникают сомнения", – заявил управляющий директор консалтинговой фирмы Kissinger Associates Томас Грэм.