Подлизу Трампа боятся оставлять наедине с Путиным

В скором времени должна состояться долгожданная встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. По этому случаю американские эксперты в очередной раз подняли волну возмущения: по их словам, главу Белого дома нельзя оставлять наедине с российским лидером.

По утверждению влиятельного издания Politico, президент США не имеет конкретного плана на встречу с Путиным. В то же время эксперты по нацбезопасности и воинствующие "ястребы" из американской администрации фактически обвиняют главу Белого дома в том, что он "подлизывается" к российскому лидеру и хочет ему "сильно угодить".

Издание уверено: даже сам факт встречи с главой Кремля является показателем сильного желания американского лидера подружиться со своим российским коллегой. "Трамп несколько месяцев говорит о встрече с Путиным. У людей в администрации возникают сомнения", – цитирует газета управляющего директора консалтинговой фирмы Kissinger Associates Томаса Грэма.

По информации Politico, некоторые советники и помощники Трампа сомневаются в "надежности" своего босса и особенно сильно встревожены будущей встречей двух лидеров, памятуя о майском визите в Белый дом министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Встреча прошла в дружелюбной обстановке, а мировые СМИ после этого облетели фотографии президента США, который крепко жал руку российскому дипломату.





Забавно, но те эксперты, которые высказывают озабоченность предстоящей встречей двух лидеров, в то же время выражают сомнения в ее положительном исходе. "Трамп не занимает какие-то определенные позиции и не может сказать своим помощникам: "Вот наша политика – а вот что должны делать вы". А в отсутствие таких конкретных установок со стороны президента администрации трудно выработать последовательный и связный подход", – уверен глава Центра национальных интересов (Вашингтон) Дмитрий Саймс.

Напомним, о встрече Владимира Путина и Дональда Трампа на саммите "Большой двадцатки" объявил в четверг, 29 июня, советник президента США по национальной безопасности Герберт Макмастер. Мероприятие пройдет в немецком Гамбурге 7-8 июля.

Между тем в Кремле уже объявили о начале подготовки встречи двух лидеров. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, формат мероприятия пока не определен. "Было принято решение по дипломатическим каналам начать согласование возможного времени и формата проведения такой встречи", – сказал он.

