Лавров устроил взбучку американским политикам

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров высказался о продолжающейся в США дискуссии о якобы вмешательстве Москвы в прошлогодние президентские выборы. По словам главы внешнеполитического ведомства, происходящее является не чем иным, как массовым психозом.

Дипломат отметил, что все публикации в американских средствах массовой информации о "российском следе" высосаны из пальца. "Я даже не подозревал, что американские политические деятели могут быть подвержены такому массовому психозу", – сказал он в интервью курдского телеканалу "Рудав".

Лавров добавил, что те, кто подвергся этому "аномальному движению", загоняют себя за высокий забор, прыгать через который крайне проблематично. Глава российского внешнеполитического ведомства также отметил, что антироссийская информационная кампания в США рано или поздно выдохнется сама по себе из-за отсутствия подтверждений и реальных фактов.

Кроме того, Лавров в своем интервью затронул тему недружественных акций, которые предприняла в конце прошлого года администрация экс-президента США Барака Обамы. По словам дипломата, бывший глава Белого дома потратил последние месяцы своего нахождения у власти на то, чтобы делать гадости России. "Уходящая администрация, будучи абсолютно выбитой из седла результатами выборов, решила оставшееся у нее в Белом доме время делать гадости, прежде всего с учетом ее желания подорвать российско-американские отношения", – сказал руководитель МИДа.

Напомним, администрация Барака Обамы в конце прошлого года выступила с громогласными заявлениями, бездоказательно обвинив Москву во вмешательстве в президентские выборы, победу на которых одержал действующий глава Белого дома Дональд Трамп. Россия отвергла все обвинения в свой адрес, заявив, что никоим образом не способствовала победе кандидата от республиканцев.





Тем не менее, отсутствие доказательств не помешало администрации Обамы в очередной раз раскрутить маховик антироссийской политики. Одной из мер стала принудительная высылка 35 российских дипломатов вместе с их семьями в Москву в канун Нового года "Эти действия предпринимаются в ответ на преследование россиянами американских дипломатов и на действия со стороны указанных дипломатов, которые, по нашей оценке, не соответствуют дипломатической практике", – заявил тогда сотрудник администрации американского президента.

Кроме того, Белый дом пошел на откровенно рейдерские действия и конфисковал две находящиеся в собственности российского представительства дачи в Нью-Йорке и Мэриленде. В Вашингтоне заявили, что арест недвижимости связан с "нецелевым" использованием резиденций – послы якобы пользовались ими для "целей разведки".

