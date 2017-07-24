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Политика

Лавров устроил взбучку американским политикам

Сергей Лавров. Фото: Johannes Simon/Getty Images
Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров высказался о продолжающейся в США дискуссии о якобы вмешательстве Москвы в прошлогодние президентские выборы. По словам главы внешнеполитического ведомства, происходящее является не чем иным, как массовым психозом.
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Дипломат отметил, что все публикации в американских средствах массовой информации о "российском следе" высосаны из пальца. "Я даже не подозревал, что американские политические деятели могут быть подвержены такому массовому психозу", – сказал он в интервью курдского телеканалу "Рудав".

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Лавров добавил, что те, кто подвергся этому "аномальному движению", загоняют себя за высокий забор, прыгать через который крайне проблематично. Глава российского внешнеполитического ведомства также отметил, что антироссийская информационная кампания в США рано или поздно выдохнется сама по себе из-за отсутствия подтверждений и реальных фактов.

Кроме того, Лавров в своем интервью затронул тему недружественных акций, которые предприняла в конце прошлого года администрация экс-президента США Барака Обамы. По словам дипломата, бывший глава Белого дома потратил последние месяцы своего нахождения у власти на то, чтобы делать гадости России. "Уходящая администрация, будучи абсолютно выбитой из седла результатами выборов, решила оставшееся у нее в Белом доме время делать гадости, прежде всего с учетом ее желания подорвать российско-американские отношения", – сказал руководитель МИДа.

Напомним, администрация Барака Обамы в конце прошлого года выступила с громогласными заявлениями, бездоказательно обвинив Москву во вмешательстве в президентские выборы, победу на которых одержал действующий глава Белого дома Дональд Трамп. Россия отвергла все обвинения в свой адрес, заявив, что никоим образом не способствовала победе кандидата от республиканцев.


Тем не менее, отсутствие доказательств не помешало администрации Обамы в очередной раз раскрутить маховик антироссийской политики. Одной из мер стала принудительная высылка 35 российских дипломатов вместе с их семьями в Москву в канун Нового года "Эти действия предпринимаются в ответ на преследование россиянами американских дипломатов и на действия со стороны указанных дипломатов, которые, по нашей оценке, не соответствуют дипломатической практике", – заявил тогда сотрудник администрации американского президента.

Кроме того, Белый дом пошел на откровенно рейдерские действия и конфисковал две находящиеся в собственности российского представительства дачи в Нью-Йорке и Мэриленде. В Вашингтоне заявили, что арест недвижимости связан с "нецелевым" использованием резиденций – послы якобы пользовались ими для "целей разведки".

Автор: Иван Поляков24 июля 2017, 20:56

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