Почему Киев бьется в истерике из-за итальянского посла

Эксперты дали оценку негативной реакции Киева на высказывание посла Италии в России Чезаре Марии Рагальини по поводу правомерности референдума в Крыму. Дипломат фактически признал принадлежность полуострова России, в Киеве в ответ закатили настоящую истерику.

Посол озвучил то, что абсолютно очевидно и не раз произносилось и в Москве, и в Европе, и даже в самом Киеве. Украина недовольна высказываниями дипломата потому, что слова принадлежали представителю Западной Европы, куда Незалежная так стремится, полагает политолог Богдан Безпалько.

"Это говорит о том, что представители ЕС начинают потихонечку разбираться с Россией", – сказал Безпалько в интервью РЕН ТВ.

Смелое по меркам европейского отношения к России заявление итальянского посла имеет, скорее всего, личную политическую природу, считает эксперт фонда "Народная дипломатия" Сергей Простаков. В интервью ФАН он напомнил, что связано это с запланированным на конец 2017 года уход посла со своей должности.

"Италия является одним из главных противников ухудшения отношений с Россией. Ее официальные лица уже не раз выступали по вопросу санкций и другим возникшим после 2014 года проблемам в гораздо более конструктивном ключе, чем брюссельская бюрократия", – добавил Сергей Простаков.

По мнению эксперта, заявления дипломат показывают, с какой легкостью европейские политики могут менять позицию в зависимости от обстоятельств. США создали украинскую проблему, оплатив переворот в Киеве, а ЕС решил извлечь из него свою долю выгоды.

Итальянский посол обосновал воссоединение Крыма с Россиейhttps://t.co/aOnGfClMVq pic.twitter.com/cWadEI9pYP — Я Русский (@yarussru) 28 iulie 2017

Но в итоге оказалось, что энергетическая безопасность многих европейских стран оказалась под угрозой, а санкции не смогли заставить Москву сделать хоть какие-нибудь уступки Брюсселю, Вашингтону и тем более Киеву. Поэтому желание как-то изменить сложившуюся ситуацию для многих европейцев вполне естественно, и итальянский посол фактически выразил их позицию по Крыму.

В свою очередь директор Института стратегического планирования Александр Гусев в эфире радио Sputnik отметил, что у посла Италии в России есть собственное мнение относительно многих вопросов.

"Он человек очень стойкий, активный, всегда достаточно четко высказывающий свое мнение, отстаивающий интересы Италии. И, конечно, это человек, который имеет свою точку зрения на многие вопросы", – сказал эксперт.

Что касается крымского референдума 2014 года, то, по словам политолога, у европейцев есть собственный опыт, на который они могут ссылаться. Гусев напомнил об аналогичном плебисците, прошедшем в земле Саар в 1955 году, которая в итоге из Франции в состав Германии спустя два года.

Сегодня, 28 июля МИД Украины подверг жесткой критике заявление итальянского посла в России Чезаре Марии Рагальини по поводу правомерности референдума на территории Крыма. В Киеве поставили под сомнение компетентность Рагальини, добавив, что подобные заявления наносят серьезный ущерб итальяно-украинским отношениям. Там также выразили надежду, что дипломатическое ведомство Италии вмешается в ситуацию, но пока из Рима никаких комментариев на этот счет не поступало.