Евросоюз поставил Порошенко в неловкое положение

Глава представительства Евросоюза на Украине Хуг Мингарелли прокомментировал инициативу президента страны Петра Порошенко о выдаче жителям Крыма и Донбасса паспортов старого образца. Он заявил, что ЕС не поддерживает это предложение.

Мингарелли отметил, что все имеющие биометрический паспорт украинские граждане, где бы они ни жили, могут путешествовать без визы. Он подчеркнул: исключений в этом случае нет.

Представитель Евросоюза заверил, что эта позиция доведена до официального Киева. По его словам, украинские чиновники заявляли, что жители Крыма и неподконтрольной Киеву территории Донбасса "не смогут сразу же путешествовать".

"Это совершенно не соответствует нашему пониманию", – цитирует Мингарелли УНИАН. "Я не знаю, соглашаются ли они, но это реальность", – подчеркнул посол и выразил надежду, что благодаря новому безвизовому режиму украинцы будут посещать страны-члены ЕС. "Это должно усилить межчеловеческие связи, должно открыть новые возможности для бизнеса, должно способствовать культурному обмену", – пояснил он.

Напомним, 24 мая Петр Порошенко заявил, что жителей Крыма, а также самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик нельзя оставлять без загранпаспортов. Политик уверен, что им следует выдавать документы старого образца.

В апреле замдиректора департамента ЕС МИД Украины Сергей Саенко сообщил, что оставившие у себя украинские паспорта крымчане смогут оформить биометрический документ, необходимый для безвизовых поездок в страны Евросоюза. В том же месяце Европарламент решил предоставить Украине безвизовый режим с ЕС.