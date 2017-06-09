Евросоюз поставил Порошенко в неловкое положение
Мингарелли отметил, что все имеющие биометрический паспорт украинские граждане, где бы они ни жили, могут путешествовать без визы. Он подчеркнул: исключений в этом случае нет.
Представитель Евросоюза заверил, что эта позиция доведена до официального Киева. По его словам, украинские чиновники заявляли, что жители Крыма и неподконтрольной Киеву территории Донбасса "не смогут сразу же путешествовать".
"Это совершенно не соответствует нашему пониманию", – цитирует Мингарелли УНИАН. "Я не знаю, соглашаются ли они, но это реальность", – подчеркнул посол и выразил надежду, что благодаря новому безвизовому режиму украинцы будут посещать страны-члены ЕС. "Это должно усилить межчеловеческие связи, должно открыть новые возможности для бизнеса, должно способствовать культурному обмену", – пояснил он.
Напомним, 24 мая Петр Порошенко заявил, что жителей Крыма, а также самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик нельзя оставлять без загранпаспортов. Политик уверен, что им следует выдавать документы старого образца.
В апреле замдиректора департамента ЕС МИД Украины Сергей Саенко сообщил, что оставившие у себя украинские паспорта крымчане смогут оформить биометрический документ, необходимый для безвизовых поездок в страны Евросоюза. В том же месяце Европарламент решил предоставить Украине безвизовый режим с ЕС.
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