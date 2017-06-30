Бутерброд оказался популярнее Макрона

Бывший кандидат в президенты Франции Бенуа Амон опубликовал в Сети фото своего ужина, состоящего из жирной и вредной пищи. Этот пост обогнал по популярности фото французского лидера Эммануэля Макрона.

Перекус политика состоит из картошки фри и большого бутерброда с кусочками мяса. Снимок Амон выложил в своем Twitter-аккаунте.

Фото участника первого тура президентских выборов опередило по популярности официальную фотографию действующего президента страны Эммануэля Макрона, сделанную в его кабинете в Елисейском Дворце сообщает Le Parisien. Его перепостили в два раза больше интернет-пользователей.

Количество перепостов бутерброда с картошкой фри превысило 67 тысяч. А вот портрет главы государства ретвитнули всего 30 тысяч раз. Бенуа Амон подписал снимок своего ужина словами раскаяния – "Я сломался".

Как писали Dni.Ru, российский президент Владимир Путин в рамках саммита "большой двадцатки" встретится, в частности, с французским коллегой с Эммануэлем Макроном. Об этом сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

Напомним, ранее в Кремле ответили на фразу президента Франции, который во время встречи с украинским президентом Петром Порошенко назвал Россию агрессором. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков отметил, что российская сторона продолжит терпеливо разъяснять реальное положение дел и свою позицию по теме конфликта на Украине.