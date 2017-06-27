На Украине раскрыли значение "формулы Макрона"

Президент Франции Эммануэль Макрон на встрече с украинским лидером Петром Порошенко вывел новую форму по мирном урегулированию ситуации в Донбассе. О том, в чем она состоит, рассказал заместитель главы администрации президента Украины Константин Елисеев, передает РИА ФАН. По его словам, формула "предусматривает совместную целенаправленную работу, чтобы путем маленьких, но конкретных шагов обеспечить полное выполнение минских договоренностей". Традиционно по завершению зарубежной поездки украинского лидера, Киев подчеркнул важность выполнения минских соглашений.