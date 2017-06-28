Украинское отчаяние из-за Крыма докатилось до космоса

Украинская прокуратура Крыма намерена привлечь к расследованию дела о постройке Керченского моста американское космическое агентство. На Украине хотят доказать вред строительства для флоры и фауны региона.

"В рамках расследования уголовного производства мы будем привлекать не только украинских специалистов в сфере охраны окружающей природной среды и экологической безопасности, а обращаться к иностранным организациям, таким как NASA", – заявил украинский прокурор Крыма Гюндуз Мамедов.

В ходе инициированного Украиной расследования запланировано проведение всех необходимых экспертиз. В частности, Украина намерена определить все убытки, причиненные Украине в результате строительства Керченского моста.

По мнению специалистов Института водных проблем и мелиорации Академии наук Украины, ориентировочные убытки, причиненные окружающей среде Черного и Азовских морей при строительстве Керченского моста, составят не менее десяти миллиардов гривен, сообщает украинская прокуратура.



"Проект вызывает серьезную опасность для экологии Черного и Азовского морей", – считают в Незалежной. Кроме экологических, Украина понесет еще и экономические убытки: частота заходов морского транспорта в украинские порты непременно снизится, в результате чего государство недополучит прибыль от морской торговли и туризма.

Украинская прокуратура и ее крымский филиал начали сбор доказательств нарушения норм международного Морского права. Впоследствии Киев предложит их для дальнейшего рассмотрения в международные суды.